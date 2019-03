Juan Garzon / CNET

El Samsung Galaxy S10 Plus se ha robado la mayor atención en los últimos meses al ser uno de los celulares más importantes y esperados del año; actualmente, es uno de los mejores teléfonos que te puedes comprar.

Sin embargo, la llegada del Huawei P30 Pro le quita gran parte de su atención, especialmente cuando el P20 Pro logró conquistar a muchos usuarios el año pasado con un color gradiente atractivo y cámaras que no sólo brillaban en el día, sino también en la noche.

Lo cierto es que los dos celulares comparten muchas características, como una resistencia al agua con certificación IP68, carga inalámbrica, carga reversible, Android Pie, procesador de ocho núcleos, cinco cámaras en total, pantalla OLED curva y marco de metal.

No obstante, esto no significa que sean iguales y es cierto que tienen diferencias importantes. Para eso, ya hemos hecho una comparación del Huawei P30 Pro con el Galaxy S10 Plus para conocer sus diferencias, pero aquí vamos a recopilar las principales razones para comprar el Huawei P30 Pro en vez del Galaxy S10 Plus.

Zoom óptico 5X: Más cerca a lo que quieres

El Galaxy S10 Plus, al igual que celulares como el Pixel 3 XL ofrecen unas de las mejores cámaras en el mercado, pero la principal diferencia que tiene el Huawei P30 Pro es que logra hacer zoom óptico 5X, mientras que el S10 Plus ofrece solo zoom óptico 2X y el Pixel 3 XL ni siquiera ofrece zoom óptico.

Esto permite que puedas capturar objetos o escenas desde más cerca con más claridad, lo cual puede ser muy útil cuando viajas o vas a eventos.

Sin embargo, ten en cuenta que esto no significa que el Huawei P30 Pro ofrezca mejor calidad también con zoom 2X, ya que allí usa zoom digital, mientras que el celular de Samsung ofrece zoom óptico.

El Huawei P30 Pro ofrece zoom híbrido 10X (lo cual no llega a la calidad de un zoom óptico, pero promete ofrecer mejoras frente al zoom digital) y hasta zoom digital 50X.

Modo de noche: Más claridad en la oscuridad

El Galaxy S10 Plus no tiene un modo formal de fotografía nocturna, sino que simplemente utiliza la inteligencia artificial para mejorar la calidad de las fotos en esos escenarios y aunque en combinación con su buena apertura de f/1.5 en su lente principal el celular logra tomar buenas fotos en esas condiciones, el modo de noche del Huawei P30 Pro permite obtener más claridad que en situaciones donde hay muy poca luz, así que lograría obtener mejores resultados en muchas más condiciones.

Carga rápida, más rápida: 40 vatios

La carga rápida es un beneficio importante en los celulares porque permite ayudarte a que estés donde estés siempre tengas carga con solo conectar el celular por unos minutos a un enchufe, o a una batería portátil.

Aún no hemos hecho nuestras debidas pruebas para saber con exactitud la diferencia de carga rápida entre los teléfonos insignia de Huawei y de Samsung, pero la diferencia debería ser importante teniendo en cuenta que el Huawei P30 Pro ofrece carga rápida de 40 vatios, mientras que el Galaxy S10 Plus ofrece carga de 15 vatios.

Huawei promete lograr hasta 70 por ciento en 30 minutos, más que casi 50 por ciento que logra el Galaxy S10 Plus.

Sin embargo, ten en cuenta que esto es usando el cargador oficial que viene incluido en la caja, o con cargadores que ofrezcan la misma salida de energía.

El OnePlus 6T McLaren Edition ofrece también una carga de 40 vatios y el Oppo R17 Pro una de 50 vatios. Además, recientemente Xiaomi reveló una carga de 100 vatios, lo cual permite cargar hasta un celular como el Galaxy Note 9 en solo 17 minutos.

Grabación doble: Dos cámaras grabando video a la vez

Aunque el celular de Samsung y Huawei tienen múltiples cámaras en la parte trasera, el celular Samsung Galaxy S10 Plus no permite utilizar dos de sus cámaras para grabar a la vez, mientras que el Huawei P30 Pro sí ofrece esta característica. El celular de Samsung permite utilizar sus tres lentes de manera independiente, algo que también puedes hacer con el celular de Huawei (el cuarto lente del P30 Pro no graba ni captura fotos, es más que todo un sensor para detectar profundidades y distancias) además de capturas desde dos perspectivas diferentes en el mismo video (uno con más zoom que otro).

Preferencia de interfaz y marca

Si te gusta más Huawei y su interfaz personalizada, pues seguramente estarás más satisfecho con el Huawei P30 Pro que con el Galaxy S10 Plus.

