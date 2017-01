Foto de Sarah Tew/CNET

Hasta en las mejores familias...

En el ocaso de la feria de electrónica CES 2017, la compañía de computadoras para videojuegos Razer sufrió un robo de nada más y nada menos que dos prototipos de la Project Valerie, una portátil que causó revuelo por incluir tres monitores.

"Acabo de ser informado de que dos de nuestros prototipos fueron robados de nuestro booth en CES", dice Min-Liang Tan, el presidente ejecutivo de Razer, a través de su perfil público en Facebook. "Ya llenamos los registros necesarios y estamos trabajando con los administradores del evento, así como con los equipos de seguridad para encontrar una solución".

El ejecutivo, quizá dejándose llevar por la impotencia del momento, no titubeó en sugerir que esto puede tratarse de espionaje industrial. "Tratamos el robo, y si es relevante para el caso, el espionaje industrial, muy seriamente -- es mentir, y mentir no se lleva bien con nosotros", dijo el ejecutivo. "Los castigos por estos crímenes no son sencillos, y quien haya hecho esto no es muy inteligente".

Razer no dio comentarios a CNET.

No es la primera ocasión que Razer es víctima de robo. En 2011, la fabricante sufrió un atraco en sus oficinas, con un saldo de dos prototipos robados. Al final, esos prototipos terminaron convirtiéndose en las portátiles Razer Blade.

Project Valerie se ganó la atención durante la feria por presentar esta computadora con tres pantallas que se despliegan de la pantalla que sirve como protección del teclado. Sin embargo, se trata de un prototipo y se desconoce si llegará al mercado.