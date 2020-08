Raya and the Last Dragon: Así luce la nueva película animada de Disney

Walt Disney Pictures

Codirigida por el mexicoestadounidense Carlos López Estada, Raya and the Last Dragon es una nueva película animada de Disney prevista a estrenarse en 2021 y de la que el estudio de animación reveló su primera imagen oficial.

Producida de forma remota, con animadores trabajando desde sus casas debido a la pandemia de COVID-19, Raya and the Last Dragon contará con las voces de Kelly Marie Tran (Rose Tico en la saga Star Wars) como la guerrera Raya, y de Awkwafina (The Farewell) como el dragón Sisu.

Reproduciendo: Mira esto: Así se animó la película Toy Story 4

Animada en computadora, la película cuenta con la siguiente sinopsis:

"Hace mucho tiempo, en el mundo de fantasía de Kumandra, los humanos y los dragones vivían juntos en armonía. Pero cuando los siniestros monstruos conocidos como los Druun invadieron esta tierra, los dragones se sacrificaron para salvar a la humanidad. Ahora, 500 años después, esos mismos monstruos han regresado y depende de una única guerrera, Raya, encontrar al último dragón para finalmente detener a los Druun para siempre. No obstante, en su viaje, Raya aprenderá que se necesitará más que magia de dragón para salvar el mundo: también necesitará confianza".

El guion es de Qui Nguyen y Adele Lim. Raya and the Last Dragon se estrenará en cines el 21 de marzo de 2021.