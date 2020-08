Mira el tráiler de Ratched, la nueva serie de Ryan Murphy para Netflix

Captura de pantalla por Gonzalo Jiménez/CNET

Netflix dio a conocer el martes, 4 de agosto, el primer tráiler de Ratched, una serie basada en el personaje de la enfermera Ratched, una de las villanas más famosas de la literatura y el cine estadounidense.

Ratched ha sido creada por Ryan Murphy (Hollywood, American Horror Story) para Netflix y es protagonizada por Sarah Paulson, ganadora del Emmy y del Golden Globe en 2016 por la miniserie American Crime Story.

El personaje de la enfermera Ratched apareció en la novela One Flew Over the Cuckoo's Nest (1962), de Ken Kesey, sobre los pacientes de un hospital psiquiátrico en Oregon conducido con mano férrea y crueldad por la enfermera Ratched.

El libro fue adaptado al teatro en Broadway y luego, en 1975, se estrenó la película homónima –traducida en Latinoamérica como Atrapado sin salida– dirigida por Milos Forman y con Jack Nicholson y Louise Fletcher como protagonistas. One Flew Over the Cuckoo's Nest ganó cinco premios Oscar en 1976, entre ellos el de mejor película y el de mejor actriz principal para Fletcher, por su interpretación de la enfermera Ratched.

Reproduciendo: Mira esto: Películas postapocalípticas para poner el encierro en...

Según la sinopsis de Netflix, Ratched es una serie dramática de suspenso que narra la historia de la enfermera de manicomio Mildred Ratched. "En 1947, Mildred llega al norte de California para conseguir empleo en un importante hospital psiquiátrico pionero en la realización de nuevos y perturbadores experimentos relacionados con la mente humana. Mildred se presenta como la imagen perfecta de una enfermera dedicada.

"Sin embargo, cuando se adentra en el sistema de salud mental y se relaciona con las personas que trabajan allí, se empieza a vislumbrar que bajo su apariencia pulcra se oculta una creciente oscuridad que ha estado presente dentro de ella por mucho tiempo, confirmando que los verdaderos monstruos se hacen, no nacen".

La serie cuenta con el siguiente elenco: Sarah Paulson (Mildred Ratched), Cynthia Nixon, Judy Davis, Sharon Stone, Jon Jon Briones, Finn Wittrock, Charlie Carver, Alice Englert, Amanda Plummer, Corey Stoll, Sophie Okonedo y Vincent D'Onofrio.

Ratched se estrena el 18 de septiembre de 2020 en Netflix.