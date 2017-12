Nos atrevimos a calificar todas las películas de 'Star Wars' y éste fue el resultado

Disney/Lucasfilm

La serie de Star Wars es ya toda una galaxia de películas, con la novena cinta inspirada en la saga por estrenarse este 15 de diciembre (sin contar las series o cintas animadas).

Star Wars: The Last Jedi es el octavo episodio de la saga de la familia Skywalker que, cronológicamente, comienza con The Phantom Menace (1999), aunque la primera película en estrenarse fue A New Hope (1977), que es el episodio cuatro.

El año pasado se estrenó Rogue One: A Star Wars Story, la primera de todas las películas de La guerra de las galaxias que no trata de la familia Skywalker. Técnicamente, Rogue One es el Episodio 3.5, porque la historia cae justo entre Episode III: Revenge of the Sith (2005) y Episode IV: A New Hope.

Pero esa galaxia no está libre de controversias y la mayor sigue siendo, ¿cuál es la mejor y cuál es la mejor película de las siete estrenadas hasta el momento? Bueno, en realidad, en cuanto a la mejor y la peor no hay mucha controversia. En el medio es donde las cosas se ponen interesantes.

Ante la inminente llegada de The Last Jedi, volví a convocar a los expertos de CNET en Español en la saga (Patricia Puentes, Vanessa Hand Orellana, Gonzalo Jiménez, Óscar Gutiérrez y un servidor) y les pedí que me dieran un ránking con el orden de las ocho películas estrenadas hasta el momento según su preferencia (abajo incluí una gráfica con la votación individual).

Además, me referí a dos sitios muy conocidos que usan el consenso de las reseñas de las cintas para darles una calificación: Metacritic (propiedad de CBS Interactive, la casa matriz de CNET en Español) y la conocida Rotten Tomatoes. Debajo pongo sus calificaciones, también.

El método que usé fue el siguiente: en todos los casos (expertos y sitios Web), le asigné un 8 a la película preferida de cada uno, y un 1 a la que menos les gustó (7 al segundo lugar, 6 al tercero... y así sucesivamente). Sumé el total, y el resultado fue contundente.

Así, sin más rodeos, estas son las ocho películas de Star Wars hasta el momento ordenadas según el consenso de expertos de CNET en Español y sitios Web especializados:

Ránking de las películas de 'Star Wars' según CNET en Español

Episode V: The Empire Strikes Back (1980) -- (Puntuación: 52)

Episode IV: A New Hope (1977) -- (Puntuación: 51)

Episode VII: The Force Awakens (2015) -- (Puntuación: 35)

Rogue One: A Star Wars Story (2916) -- (Puntuación: 34)

Episode III: Revenge of the Sith (2005) -- (Puntuación: 31)

Episode VI: Return of the Jedi (1983) -- (Puntuación: 26)

Episode II: Attack of the Clones (2002) -- (Puntuación: 14)

Episode I: The Phantom Menace (1999) -- (Puntuación: 9)



En esta galería, explicamos las cualidades de cada filme:

Datos y votos

¿Cómo llegamos a esta conclusión? Como ya mencioné, usamos los datos de Metacritic y Rotten Tomatoes, dos sitios que califican las reseñas de críticos de cine en Estados Unidos para generar un consenso numérico. Debajo están las cifras que cada uno de los sitios le dio a las siete películas de Star Wars estrenadas al momento.

Nota del editor: Este artículo fue publicado originalmente el 14 de diciembre de 2016 y actualizado el 8 de diciembre de 2017.

Calificaciones en los sitios especializados

Calificaciones de 'Star Wars' en sitios especializados Sitio Web The Phantom Menace Attack of the Clones Reveng of the Sith New Hope Empire Strikes Back Return of the Jedi Force Awakens Rogue One Metacritic 51 54 68 92 80 53 81 65 Rotten Tomatoes 55 65 79 93 94 80 92 85

Los editores de CNET en Español votamos así

Votación del staff de CNET en Español Posición Óscar Gutiérrez Vanessa Hand Orellana Gonzalo Jiménez Patricia Puentes Gabriel Sama 1 The Empire Strikes Back A New Hope A New Hope The Empire Strikes Back The Empire Strikes Back 2 Revenge of the Sith The Empire Strikes Back The Empire Strikes Back A New Hope A New Hope 3 A New Hope The Force Awakens Revenge of the Sith Return of the Jedi Rogue One 4 Rogue One Rogue One The Force Awakens Rogue One The Force Awakens 5 Return of the Jedi Return of the Jedi Rogue One The Force Awakens Revenge of the Sith 6 The Phantom Menace Revenge of the Sith Return of the Jedi Revenge of the Sith Return of the Jedi 7 The Force Awakens Attack of the Clones Attack of the Clones Attack of the Clones Attack of the Clones 8 Attack of the Clones The Phantom Menace The Phantom Menace The Phantom Menace The Phantom Menace

Ahora, lo más importante. ¿Cuál es tu ránking? ¿Cuál consideras la mejor película de las siete de Star Wars? ¿La peor? Dinos en los comentarios y, ¡que la Fuerza esté contigo!