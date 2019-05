Nuevo tráiler de Rambo se estrena y lo comparan con Mi Pobre Angelito

Rambo se quiere retirar en paz y no lo dejan. O al menos eso es lo que parece indicar el primer tráiler de Rambo V: Last Blood, que se estrenó este jueves 30 de mayo.

"He vivido en un mundo de muerte. He visto morir a personas que he amado. Algunos rápidamente con una bala. De otros no quedó nada que enterrar. Todos estos años he guardado mis secretos. Pero ha llegado el momento de enfrentar mi pasado", dice la voz de Rambo. Y agrega: "Quiero que sepan que viene la muerte y no hay nada que puedan hacer al respecto".

El personaje que interpreta Sylvester Stallone regresa con más canas y arrugas, pero con la misma sed de venganza. A continuación podemos ver el avance:

La quinta entrega del antihéroe, traumatizado por la guerra de Vietnam, llega 37 años después de la primera cinta, que se llamó First Blood (1982). El juego con el título evidencia que se trata de un cierre del personaje de John J. Rambo.

La primera cinta se ubicaba en un pueblo ficticio de Washington, llamado Hope. La última en la frontera con México. De allí que predomine el amarillo árido de estas tierras, lo que le da un aire de Western, aunque su trama recuerda a la segunda parte de Sicario: Day of the Soldado, que protagonizó Benicio del Toro.

"Rambo se enfrenta a un cartel mexicano en su última aventura", dice un breve resumen en IMDb, la popular base de datos sobre series y películas. Sin embargo, ha trascendido en los sitios de discusión de películas que el motivo por el cual el protagonista sale del retiro es el secuestro de la hija de uno de sus amigos.

Rambo V: Last Blood se estrenará el 20 de septiembre y contará con las actuaciones Stallone, Paz Vega (The OA), Louis Mandylor (My Big Fat Greek Wedding 2), Sergio Peris-Mencheta (Snowfall), Shelila Sha (Saw V) e Yvette Monreal (Chutes & Ladders). Adrian Goldberg (Narcos: México) dirige un guión de Stallone y Matthew Cirulnick (Absentia).

El lanzamiento del tráiler se viralizó en Twitter y #Rambo se hizo tendencia mundial rápidamente. Al momento de escribir esta nota, el video en la cuenta de la productora Lionsgate sumaba casi 300,000 vistas. Muchos usuarios de la red social se tomaron el regreso del personaje a broma y compararon las trampas que utiliza para matar a los "malos" con las usadas por Kevin (Macaulay Culkin) en Home Alone. Otros suspiraron por el cierre de esta historia. Veamos algunas de las reacciones de los tuiteros:

La nueva pelicula de Rambo es básicamente "mi pobre angelito" con todo y trampas por toda la casa#Rambo #FelizJueves pic.twitter.com/83wVbNKF0b — Rey Gaming (@ReyGamingLoL) May 30, 2019

Rambo is HOME ALONE — Ghost2656 (@Ghost26561) May 30, 2019

So they finally made a home alone movie featuring Rambo...... pic.twitter.com/h8VHAl2k7A — rejected osmium (@rejectedosmium) May 30, 2019

Rambo vs Rambo 🤠 pic.twitter.com/lNjZnhbfnE — Sopitas (@sopitas) May 30, 2019

New Rambo, Lion King, Alladin, Star Wars, and Terminator movies and COD Modern Warfare coming out in the same year? pic.twitter.com/YagJx6kYuh — Mike McLaughlin (@daMikinat0r) May 30, 2019

El estreno de Rambo en México fue todo un éxito en taquilla. pic.twitter.com/HHZ54gJhq7 — De Memoria (@DeMemoria) May 30, 2019