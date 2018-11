Walt Disney Animation Studios

Si eres fan de la saga de Disney protagonizada por el villano de un juego de arcade que ya no quiere ser tan malo y además, juegas a Fornite, tienes un doble combo de nuevas noticias.

Según reporta The Verge, el personaje de Disney ha sido avistado dentro del exitoso juego de Epic Games. Al parecer, la intención de este cameo es la de promocionar su nueva película "Ralph breaks the Internet". Según informa The Verge, la aparición del tierno gigante ha disparado los rumores sobre si el personaje podrá ser "jugable" dentro de la dinámica de Fortnite.

La noticia llegó de manos de un jugador que mostró las imágenes en su streaming de Twitch. En el video mostrado por el usuario, podemos ver la aparición de Ralph en la pantalla de un cine de verano.

"Ralph breaks the Internet", la secuela de "Ralph el Demoledor" que se estrenó en 2012, llegará a los cines el próximo 5 de diciembre.

En ella, el protagonista sale del mundo del arcade y se adentra en el de Internet. Al igual que en la primera película, John C. Reilly se encargará de dar voz a Ralph y Sarah Silverman a la compañera de aventuras de éste, Vanellope von Schweetz.

¿Y vosotros? ¿Ya habéis visto a Ralph el Demoledor en Fortnite?