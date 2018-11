Ralph Breaks the Internet dominó la taquilla del Día de Acción de Gracias

Disney

El Ralph de manos gigantes ya se ubica al lado de la Reina Elsa con sus manos mágicas.

Ralph Breaks the Internet recaudó unos US$84.5 millones en la taquilla durante el fin de semana festivo del Día de Acción de Gracias, ubicado en el puesto No. 2 de los estrenos de Thanksgiving justo detrás de Frozen (2013). La secuela se convirtió además en la tercera película que recauda más en la historia del Día de Acción de Gracias, superada solo por The Hunger Games: Catching Fire y Frozen.

La secuela de dibujos animados recibió en promedio comentarios positivos en Metacritic. Aquí puedes leer la reseña de Ralph Breaks the Internet en CNET en Español.

La festividad del Día de Acción de Gracias ha dado muy buenos resultados a Disney a lo largo de los años, pues películas producidas por Walt Disney Studios ocupan los cinco primeros lugares de la recaudación en taquilla en los cinco días del asueto de Thanksgiving. Y los primeros tres puestos pertenecen a filmes de Disney Animation.

Creed II ocupó el segundo lugar detrás de Ralph Breaks the Internet durante el fin de semana, recaudando US$55.8 millones. Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, se ubicó en el tercer puesto con US$42.9 millones.

CNET Pop: Nuestro espacio dedicado al cine, las series y la cultura popular.

