Raised by Wolves: La nueva serie de Ridley Scott para HBO Max tiene tráiler

Ridley Scott no solo es el director de títulos de ciencia ficción como Alien, The Martian o Blade Runner, el cineasta británico es también el prolífico productor de series de televisión como The Good Wife, BrainDead o The Man in the High Castle.

Scott vuelve ahora a la dirección televisiva con Raised by Wolves. La nueva serie de HBO Max, de la que también es productor ejecutivo, se estrena en el servicio de streaming el próximo 3 de septiembre y ya tiene tráiler.

Scott dirige los dos primeros episodios de este drama de ciencia ficción, que contará con una temporada de 10 capítulos. La serie está creada y escrita por Aaron Guzikowski (Prisoners).

Según la sinopsis oficial de HBO Max: "Raised by Wolves se centra en dos androides que tienen la tarea de criar niños humanos en un misterioso planeta virgen. Cuando la floreciente colonia de humanos amenaza con acabar dividida por culpa de diferencias religiosas, los androides se dan cuenta de que controlar aquello en lo que creen los humanos es una tarea complicada".

El reparto incluye a Amanda Collin (A Conspiracy of Faith, A Horrible Woman), Abubakar Salim (Fortitude, Jamestown) y Travis Fimmel (Vikings).

Este es el tráiler de Raised by Wolves.

