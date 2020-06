Industria del entretenimiento se adapta contra el racismo en la actualidad

En la actual feroz competencia de empresas de streaming de televisión no solo se ha creado una gran cantidad de contenido nuevo para el público, sino que también los grandes archivos de contenido de cine y televisión antiguos son una parte fundamental de la oferta de algunos sistemas, como Disney Plus y HBO.

Sin embargo, en un ambiente en donde el tema del racismo ha vuelto a ser parte central de la discusión debido a las protestas en torno a la muerte de George Floyd bajo custodia policíaca, el contenido antiguo que toca esos temas desde perspectivas que ahora son inadmisibles es, sin duda, un asunto que se debe atender.

Por ejemplo, a principios de junio, HBO sacó de sus catálogo al clásico Gone With the Wind (1939), en una especie de solidaridad con el movimiento antirracista Black Lives Matter. Posteriormente, HBO Max anunció que la película regresaría al catálogo "con una exposición de su contexto histórico y una denuncia de esas representaciones, pero lo hará como fue creada originalmente, porque hacerlo de otro modo sería lo mismo que asegurar que esos prejuicios nunca existieron".

Por su parte, Disney ha tomado medidas con diversos personajes e historias que han sido criticadas por, presuntamente, reflejar estereotipos.

Disney

Song of the South (1946) es otros caso, ya que la película de Disney, basada en las historias folclóricas del tío Remus, un viejo negro que trabajaba en una plantación de algodón de Estados Unidos, ya no se puede ver. Según The Hollywood Reporter, Bob Iger, presidente ejecutivo de la empresa, vio Song of the South y sintió que parte de ella "no necesariamente sentaría bien a varias personas al día de hoy" y que "no sería lo mejor para nuestros accionistas traerla de vuelta, a pesar de que habría alguna ganancia financiera".

Posteriormente, cuando Disney anunció su servicio de streaming agregó la siguiente advertencia a sus viejas caricaturas: "Este programa se presenta como se creó originalmente. Puede contener representaciones culturales obsoletas".

Disney Plus

La advertencia anterior funciona para obras como Lady and the Tramp (1955), cuyos personajes de gatos siameses han sido criticados por supuestamente representar estereotipos asiáticos; Dumbo (1941), por el personaje de cuervo llamado Jim Crow, que era asociado a las leyes raciales y The Lion King (1994) en donde las hienas han sido interpretadas como símbolos de minorías.

Warner Bros., por su parte, ha censurado muchas de sus caricaturas racialmente ofensivas desde los años 30 y, en 2014, agregó una advertencia de contenido al comienzo de las viejas caricaturas de Looney Tunes.

Warner usó un lenguaje mucho más fuerte y directo que el Disney, admitiendo que los contenidos "pueden representar algunos de los prejuicios étnicos y raciales que eran comunes en la sociedad estadounidense. Estas representaciones estaban mal entonces y están mal hoy".

Netflix se mueve

Netflix, por su parte, eliminó cuatro programas del comediante australiano Chris Lilley luego de las críticas por usar maquillaje para representar personajes negros o mestizos.

De acuerdo con el sitio Web de entretenimiento Deadline en un artículo publicado el 10 de junio, We Can Be Heroes, Summer Heights High, Angry Boys y Jonah From Tonga fueron los programas suspendidos, que ya no se pueden ver en el servicio de streaming en Australia y Nueva Zelanda.

En Summer Heights High y el spin-off de esa serie, Jonah From Tonga, Lilley, de 45 años, usó maquillaje oscuro para interpretar a Jonah Takalua. En Angry Boys, el comediante usó una cara negra para el papel de un rapero llamado S.mouse. Del mismo modo, Lilley también retrató a un estudiante de física chino llamado Ricky Wong.

Dos de los otros programas de Lilley, Lunatics y Ja'mie Private School Girl, todavía están disponibles para verse en Netflix en ambos países. Sin embargo, Lunatics, que es la única serie en la plataforma en Estados Unidos, También ha provocado reacciones porque el comediante interpreta a una mujer sudafricana llamada Jana.

Según Deadline, la productora de Lunatics, Laura Walters, ya había hablado sobre este personaje, diciendo que Lilley "no está representando a una mujer de color".

Netflix también retiró de su catálogo las comedias británicas Little Britain y Come Fly With Me, en el Reino Unido por el uso de blackface para algunos sketches. Luego, Britbox y BBC siguieron el mismo camino y sacaron del aire a Little Britain.

Little Britain se emitió por primera vez en el 2003 y los actores se pintaban para interpretar a personajes otras razas. "Los tiempos han cambiado desde que se emitió por primera vez. Hay mucha programación histórica disponible en BBC iPlayer, que revisamos regularmente", dijo en un comunicado la BBC.

A principios de junio, The Help fue la película más vista en Netflix, pero según la página de entretenimiento IndieWire, la cinta fue objeto de críticas por "su narrativa de salvadores blancos y por dejar de lado la perspectiva de personajes negros, como las criadas Aibileen (Viola Davis) y Minny (Spencer)".

A pesar de que la película no fue sacada del servicio del streaming, muchos críticos solicitaron a la audiencia que dejara de verla.

"Lo siento mucho, pero lo último que la gente debe estar viendo son películas piratas de «reconciliación racial» como The Help Si necesita una lista de películas negras, los críticos de películas negras están encantados de sugerir algunas realmente buenas", escribió Rebeca Theodore-Vachon, critica de Entertainment Weekly, Forbes y NYTimes.