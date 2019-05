¿Quién matará a Daenerys en el final de Game of Thrones?

HBO

La temporada final de Game of Thrones se está quedando corta de villanos. Ya Arya Star despachó al Rey de la Noche en el tercer episodio; y en el quinto capítulo pasaron a mejor vida Cersei Lannister y Euron Greyjoy. Pero, en un giro de la trama que enardeció a miles de fanáticos, Daenerys Targaryen fue desbordada por su deseo de venganza y destruyó, con fuego de dragón, a la capital King's Landing, muriendo decenas de miles de civiles inocentes.

Daenerys se convirtió así en una asesina en masa, una Reina Loca al estilo de su padre Aerys II Targaryen. Una matanza de dimensiones colosales, que sin duda debe haber convencido a algunos de los personajes principales presentes en la batalla -- Jon Snow, Arya Stark y Tyrion Lannister, entre otros -- de que quizás Dany no es la persona más indicada para ocupar el Trono de Hierro.

Con solo un episodio restante para culminar la serie, cabe imaginar que el capítulo final llevará hasta sus últimas consecuencias este conflicto, que podría significar la muerte de Daenerys Targaryen si, en efecto, se ha convertido en una amenaza para la libertad de Westeros. La gran pregunta entonces es: ¿quién será capaz de enfrentar a Daenerys, respaldada por un dragón, los Inmaculados y los Dothraki?

Reproduciendo: Mira esto: Game of Thrones llega a su fin: ¿Dónde ver a sus actores?

Jon Snow

Es el candidato idóneo pues la conoce bien y es, a la vez el "príncipe que fue prometido". ¿Por qué lo resucitó R'hllor, el Señor de la Luz, si no fue para cumplir una misión capital que salve al mundo de los vivos? Se pensó siempre que el destino de Jon Snow era el de vencer al Rey de la Noche, lo que terminó haciendo Arya.

¿Y si acaso su misión es tener que matar a la mujer que ama, a su tía Daenerys, que se ha convertido en un peligro para todo Westeros? Además, la saga que inspiró Game of Thrones se llama A Song of Ice and Fire, y Jon Snow es el emblema de esa unión, pues es hijo de Rhaegar Targaryen (fuego) y Lyanna Stark (hielo).

También está la teoría de Azor Ahai -- popular en las novelas de George R.R. Martin pero desechada en la serie -- un héroe legendario que vivió en Westeros 8,000 años antes de la llegada de los Targaryen al continente. Fue Azor Ahai quien venció a la primera invasión de los Caminantes Blancos, en lo que se llamó La larga noche.

Azor Ahai usó entonces una espada de fuego llamada Dueña de Luz. Esta espada fue templada al clavarla en el pecho de la mujer que amaba, Nissa Nissa. Esta historia pudiera sugerir cómo quizás podría Jon podría acabar con Daenerys Targaryen.

Arya Stark

Es una asesina entrenada por la orden de los Hombres sin Rostro, en Braavos. Se cargó al Rey de la Noche en la batalla de Winterfell, vengó la Boda Roja al eliminar a todos los varones de la Casa Frey, y sobrevivió a la marea de fuego que envolvió las calles de King's Landing. Es capaz de usar una máscara para acercarse a Daenerys sin despertar sospechas. Y es letal con una daga. Hasta Drogon debería tenerle miedo. En Reddit es popular la teoría de que Arya usará una máscara con el rostro de Gusano Gris para matar a Dany.

Tyrion Lannister

La Mano de la Reina no cuenta con el favor de la reina (no sorprendería que vaya a juicio), sobre todo pues liberó a Jaime Lannister para que ayudara a escapar a Cersei de King's Landing. Tyrion ha sido el gran defensor de Daenerys pero todo indica que ahora está convencido de que Varys tenía razón. Tyrion conoce bien King's Landing y ya mató en la ciudad a su padre con una ballesta. Quizás Tyrion le pida prestada la ballesta a Bronn para librarse de la amenaza de la Reina Loca.

Bran Stark

Es el Cuervo de los Tres Ojos. Aunque Bran Stark está en Winterfell, con movilidad limitada por usar una silla de ruedas, Bran es capaz de ver cuanto sucede en el continente, así que puede saber dónde se encuentra Daenerys en todo momento. También tiene el poder de wargear animales; esto es, puede introducirse en la mente de cualquier animal y lograr que cumpla su voluntad. Pudiera dominar la mente de Drogon para que ataque a Daenerys, o enviar una bandada de cuervos para derribar a Daenerys del lomo del dragón.

Bran también podría contar con el apoyo de sus hermanas Sansa y Arya en cualquier plan que decidiera activar para sacar a Daenerys del Trono de Hierro.

Drogon

Si Drogon tiene una conexión mental con Daenerys, quizás pueda sentir la locura de su "madre", su inestabilidad mental y su furia. Puede ser que este perturbado estado mental haga mella también en Drogon, quien embista, como la bestia que es, contra la propia Daenerys.

El episodio final de Game of Thrones se transmite el domingo 19 de mayo, en HBO. Aquí te decimos cómo ver el capítulo final de Game of Thrones.

Reproduciendo: Mira esto: 5 señales de que tú también vives en Game of Thrones