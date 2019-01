Amazon vs. Google: ¿Quién salió vencedor en CES 2019?

James Martin/CNET

Esta semana, en el CES, la mayor feria de tecnología del mundo, la mayor parte de la atención se centró en dos empresas: Google y Amazon. Se está convirtiendo en una tradición anual para los dos titanes tecnológicos que se dirigen a Las Vegas en enero para luchar en el desierto y ver quién puede ganar más terreno en la guerra para su hogar inteligente, su automóvil inteligente y su teléfono inteligente.

En una esquina, está Alexa, la asistente de voz que Amazon usó para ser pionera en el mercado de bocinas inteligentes en 2014 y se ha convertido en el líder de la industria. Alexa, que la compañía trajo por primera vez a su bocina inteligente Echo, ahora es un nombre familiar.

En la otra esquina, tenemos a Google Assistant, un competidor que entró en la contienda dos años más tarde. El Assistant alimenta los productos de Google Home del gigante de la búsqueda y se activa con la frase "Hey, Google".

Incluso, antes de que comenzara el evento, ambas compañías ya estaban golpeando sus pechos. La semana pasada, Amazon anunció que se han vendido más de 100 millones de dispositivos Alexa. Para no quedarse atrás, Google dijo el lunes que se espera que su Asistente se incorpore en mil millones de dispositivos para fin de mes. Pero ninguna de estas cifras cuenta toda la historia. Por ejemplo, una gran parte de esos mil millones de dispositivos con Google Assistant son teléfonos Android, que vienen con el software preinstalado desde fábrica.

Ben Fox Rubin/CNET

Cada empresa parecía entrar en el CES con una estrategia diferente. Google fue impetuoso y exagerado, con las palabras "Oye, Google" en toda la ciudad. Amazon tuvo un enfoque más sutil, pero hizo un esfuerzo por ser omnipresente en toda la feria a través de los stands de los socios, presentaciones en el escenario y un montón de etiquetas "Compatible con Alexa" en todo tipo de productos.

Después de una semana en Las Vegas cubriendo toda la acción, los reporteros de CNET, Ben Fox Rubin, quien cubre a Amazon, y Richard Nieva, que cubre a Google, analizaron lo que sucedió. Hablaron de todo, desde rumores hasta anuncios de productos y sombreros divertidos. Y, en última instancia, intentaron responder a la pregunta: ¿Qué empresa ganó en el CES 2019?

Rubin: Cuando empecé a venir al CES, era evidente el hecho de que pocos de los jugadores de tecnología más importantes no asistían al evento.

Nieva: Estoy de acuerdo. Samsung siempre ha hecho mucho ruido aquí, pero en su mayor parte, Google, Amazon y Apple se quedaban estancados en sus propios eventos. Hace tres años, las compañías que cubro tenían presencias tan pequeñas aquí que mi mayor entrevista no fue con un ejecutivo corporativo sino con un asesino a sueldo de la mafia.

Rubin: Debo decir que es adorable que Google durante los últimos dos años haya decidido presentarse en el CES.

Nieva: Es cierto. En los últimos años, Google se mantuvo al margen mientras que sus socios como LG y HTC hacían todos los anuncios. Pero todo eso comenzó a cambiar después de que Google lanzara su Asistente en 2016. Luego, el año pasado, ¡wow! hicieron todo lo posible. Y este año fueron aún más grandes. Le he estado preguntando a Google cuánto gastaron en marketing en CES y no he podido obtener una respuesta. Este año, su sala de exhibición era como una cuadra de la ciudad en las afueras del Centro de Convenciones de Las Vegas e incluía un juego mecánico. Es un pequeño It's a Small World.

James Martin/CNET

Rubin: ¿Pero crees que un gran stand es una razón para darle a una empresa la corona como lo mejor del CES? Eso es sólo una cuestión de cuánto dinero estás dispuesto a gastar. Amazon tenía un montón de cabinas más pequeñas que Google, pero parecían estar por todas partes, incluido el LVCC en el área automotriz y la sala Sands Expo. No es que deba ser un factor este año, pero al considerar quién "ganó" en el CES en los dos años anteriores, el claro ganador ha sido Amazon, gracias a su dominio de Alexa.

Nieva: Si estamos hablando de "por todas partes", Google tenía todo un ejército de personas vestidas de blanco, con sombreros graciosos, incrustadas en cabinas a lo largo del piso de exhibición. No podías caminar unos metros en el Centro de Convenciones o en Sands Expo sin ver a uno de esos tipos.

Reproduciendo: Mira esto: HP Tango X: Parece un libro pero es una impresora Wi-Fi...

Rubin: Ok, es justo. ¿Sin embargo, qué pasó realmente con la tecnología? Amazon anunció una serie de nuevas asociaciones basadas en Alexa, que incluyen la tableta/pantalla inteligente Smart Tab de Lenovo, el nuevo sistema de entretenimiento y entretenimiento de Ford e incluso las gafas inteligentes Vuzix. Más allá de Alexa, el equipo de seguridad en el hogar del Ring de Amazon presentó una nueva cámara con mirilla inteligente para departamentos y luces exteriores activadas por movimiento. Y Key por Amazon, el servicio de entrega en el hogar y de entrada sin llave de la compañía, anunció la entrega en el garaje y Key for Business.

Nieva: Había sustancia detrás del bombardeo de marketing de Google, también. La compañía anunció una de las características más fascinantes que han creado para el Asistente hasta ahora: un modo de intérprete que traduce las conversaciones en tiempo real. Su objetivo es hacer más que sólo encender las luces: es un proyecto interesante de ingeniería y lenguaje natural. Además de eso, Google también anunció algunos hardware que los socios de la compañía han creado. Está el Lenovo Smart Clock (muy similar al Echo Spot) y la pantalla inteligente KitchenAid. También vale la pena señalar que algunos de los productos de la feria funcionarán con los dos asistentes ––como las bocinas Sonos y el horno de cocina inteligente KitchenAid–– así que esta tendencia va a continuar.

Rubin: Vamos a hablar sobre algunos otros jugadores. Me sorprendió ver a Apple también en el CES, ya que normalmente son "demasiado geniales" para asistir al evento. Afectó a otras compañías tecnológicas con un gran anuncio que destacó su enfoque en la privacidad, lo que implica que otras personas no están haciendo un buen trabajo allí. Además, dio acceso a su tecnología AirPlay y HomeKit a LG y Vizio y llevó a iTunes a los nuevos televisores inteligentes de Samsung.

Nieva: Sí, respeto a Apple. Ese anuncio fue bien jugado. Samsung también se aseguró de que su asistente digital, Bixby, se hiciera notar, y la compañía habló sobre sus esfuerzos para llevar a Bixby a sus televisores, refrigeradores, lavadoras, acondicionadores de aire, teléfonos y bocinas. Además de eso, Samsung reveló cuatro nuevos robots, incluido el Samsung Bot Care que puede ayudarlo a rastrear sus signos vitales. Además, hacia el final del evento, la compañía reveló cuándo será el próximo lanzamiento de su gran teléfono, lo que lo ayudará a mantenerse en la cima de la mente para muchos de los asistentes al CES.

Rubin: Dicho esto, creo que superaron las expectativas en el CES, pero Google y Amazon siguieron siendo los mejores, como esperábamos.

Nieva: De acuerdo. Quién sabe por cuánto tiempo Google y Amazon decidan enfocar estos muchos recursos en el CES, pero por ahora, aparentemente piensan que vale la pena.

Rubin: OK, entonces, ¿quién ganó el CES, Rich, fue Google o Amazon?

Nieva: Creo que Google se robó el evento este año. Y no por la razón que eligieron, querían estar en todas las paradas. Claramente pusieron mucho dinero. Tal vez Amazon lo tome el próximo año.

Rubin: Sí, para este año, Google lo es. Ahora veamos qué hacen estos dos más de 2019 para mantener viva esta feroz lucha.

CES 2019: Sigue toda la cobertura de los mejor del evento de este año.

Productos CES: Los mejores productos que vimos en este evento.