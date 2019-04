Si no has visto Avengers: Endgame, esta es una nota que contiene uno de los spoilers de la película. Pero, una vez que la hayas visto, te puede resultar de mucha utilidad, pues alude a un personaje que figura brevemente en la escena final de la película y la gran mayoría del público no reconoce. Aquí te revelaremos su identidad.

La penúltima escena de Avengers: Endgame, al final de la película, es el funeral de Tony Stark (Robert Downey Jr.), que tiene lugar en la casa junto a un lago donde vivía con Pepper Potts (Gwyneth Paltrow) y su pequeña hija. Al funeral asisten todos los héroes y personajes principales que aparecen en la película.

La cámara se desplaza entre el grupo de superhéroes presentes y justo antes de que la imagen se enfoque en María Hill (Cobie Smulders) y Thaddeus Ross (William Hurt), la cámara muestra a un joven adolescente, aunque no resulta fácil identificar. ¿Es un mutante de los X-Men? ¿Un intruso que se ha colado en el funeral?

Marvel Studios

Según la página Web Polygon, este joven misterioso es Harley Keener (Ty Simpkins), el niño que Tony Stark protegió y del que se hizo amigo en la película Iron Man 3 (2013). Claro, han transcurrido seis años, así que Harley ya no es un niño sino un adolescente que asiste al funeral de Tony Stark para presentarle sus respetos.

Como recordarán, en Iron Man 3 Tony Stark queda aislado en Tennessee, con su armadura dañada y sufriendo de estrés postraumático tras los acontecimientos de la batalla de Nueva York, vistos en The Avengers (2012). Es Harley quien ayuda a Tony a conseguir los equipos con los que reparar su traje de Iron Man.

La aparición de Harley Keener en el funeral de Tony Stark es un bonito detalle de parte de Avengers: Endgame, pues sugiere que ambos personajes mantuvieron contacto todos estos años.

Avengers: Endgame se encuentra actualmente en cartelera. Puedes leer la reseña de CNET en Español sobre la película y una guía con los 31 momentos más emocionantes de Avengers: Endgame.

Nota del editor: Este artículo se publicó originalmente el 26 de abril de 2019.