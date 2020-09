¿Por qué se celebra cada 21 de septiembre con Earth, Wind & Fire?

Cada 21 de septiembre las redes sociales del comediante y escritor de televisión Demi Adejuyigbe son un hervidero. En esta fecha, el guionista de la exitosa serie The Good Place y articulista de The New Yorker, publica un video en donde baila, siempre con la misma canción: "September", del grupo Earth, Wind & Fire. ¿El resultado? Miles y miles de interacciones.

En 2021, su esperado baile parece la secuencia de un videoclip. Sobresale cómo se despega de la pared, en la que está camuflado. La grabación finaliza con él tocando el trombón en el techo de la casa rodante. Es genial y así se lo dicen los números: al momento de escribir esta nota, el clip superaba los 35,000 likes. Lo puedes ver a continuación.

Pero, ¿quién es Adejuyigbe y cómo nació esta ceremonia? Pues se trata de un talentoso escritor de 28 años, nacido en Londres de padres son nigerianos. Su firma aparece en diversos productos exitosos. Además de la serie de CBS, The Good Place, también trabajó en The Late Late Show with James Corden y fue coanfitrión del podcast Gilmore Guys. Al mismo tiempo, se ha convertido en una personalidad en redes sociales, bajo el nombre de @electrolemon.

En una entrevista con Vulture, explicó que los videos tienen un origen accidental, luego de que un compañero de habitación le dijera que era la fecha de la canción de Earth, Wind & Fire: "Pensé que sería muy divertido hacer un remix diciendo que es 21 de septiembre una y otra vez. Así que hice eso. Luego, en mi armario, vi una camisa y pensé: aquí hay una idea aún mejor. Supongo que ahora es un video. Haré una camiseta que diga '21 de septiembre' en la parte delantera y en la parte trasera 'Eso es hoy'".

Y fue así como se convirtió en "el chico de septiembre". Sin embargo, lo que inició en 2016 como una simple distracción, ha crecido. En 2018, por ejemplo, puso a la venta la camiseta que usaba en el video. Las ganancias fueron destinadas a las organizaciones RAINN (Rape, Abuse & Incest National Network), RAICES (Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services) y el National Center for Trans Equality.

En 2020, con el video recién publicado, fue más allá. Puso su destino en las manos de sus seguidores. Si las donaciones, para las distintas organizaciones que apoya, llegaban a US$50,000, continuaría con sus videos, de lo contrario, el experimento acabaría entonces. Si te interesa apoyar esta idea, lo puedes hacer en el sitio Web sept21st.com.