Quibi: Estreno, precios, series y todo sobre la plataforma de streaming

Quibi es una plataforma de streaming que nace bajo la premisa de que los millennials consumen cada vez más contenido de video en Internet pero de corta duración. De hecho, el nombre Quibi hace alusión a "quick bites", que se traduce como pequeños fragmentos y es por ello que los capítulos de sus series tendrán una duración de 10 minutos o menos.

Con sede en Hollywood, California, Quibi fue creada bajo el liderazgo del productor de televisión Jeffrey Katzenberg y la ejecutiva con experiencia en la industria de la tecnología Meg Whitman. En entrevista con Los Angeles Times, Whitman dijo que Quibi no es un tipo de Facebook Watch ni tampoco un Snapchat o Instagram TV, sino una plataforma que busca tener "la calidad [de contenido] de HBO" con la portabilidad de Spotify.

A continuación te contamos todo lo que necesitas saber de este servicio de streaming de video.

¿Cuándo es su lanzamiento y cuánto cuesta?

La fecha de lanzamiento oficial de Quibi en Estados Unidos es el 6 abril de 2020 y estará disponible bajo dos planes de suscripción mensual: US$4.99 con comerciales y US$7.99 sin comerciales. Sin embargo, la plataforma ofrece 90 días de prueba gratis para aquellos usuarios que se registren en su sitio Web antes del 20 de abril.

En su lanzamiento, Quibi tendrá anuncios de pesos pesados, incluyendo Google, PepsiCo., Anheuser-Busch, T-Mobile, Walmart y Taco Bell, dijo Meg Whitman, la cofundadora de Quibi, durante una presentación en Las Vegas en el marco de CES 2020.

Quibi llegará primero a Norteamérica y otros países anglosajones, para después lanzarse a nivel mundial.

¿Cómo se podrá ver Quibi?

El contenido de Quibi está pensado para ser visto en dispositivos móviles, por lo que no se podrá ver en el televisor, ya que los programas de la plataforma están hechos para adaptarse a la pantalla de móviles. Los creadores indicaron que al inicio se enfocarán únicamente en dispositivos móviles y después darán el salto a otras plataformas.

Quibi cuenta con una aplicación que ya está disponible dentro de la Apple App Store y puedes registrarte en la Google Play Store para cuando el app se haga disponible.

¿Qué contenido habrá en Quibi?

Esta nueva plataforma por streaming contará con 175 programas originales en su primer año, los cuales estarán divididos en las categorías de Películas, Sin guiones y Documentales. De acuerdo con Quibi, la plataforma añadirá diariamente más de tres horas de contenido.

Entre el contenido que estará disponible para el día del estreno, está está el triller de acción Most Dangerous Game, protagonizado por Liam Hemsworth (Los juegos del hambre); la serie Survive protagonizada por Sophie Turner (Game of Thrones); y el drama When the Streetlights Go On, protagonizado por Queen Latifah.

Quibi también contará con varios programas de entretenimiento repletos de celebridades como es el caso del show de Chrissy's Court, protagonizada por Chrissy Teigen y su madre, Vilailuck "Pepper Thai" Teigen; Gone Mental with Lior que contará con la participación de actores como Ben Stiller, Rob Gronkowski, James Corden y Zooey Deschanel; y el documental &Music en el que participará Ariana Grande, J Balvin, Ozzy Osbourne

Además, Quibi también contará con la colaboración de varios directores, productores y cadenas de televisión, como:

Guillermo del Toro, director de The Shape of Water, quien trabaja en una historia moderna de zombies.

Steven Spielberg, director de películas como E.T. the Extra-Terrestrial y Jurassic Park, trabaja en una serie de horror llamada Spielberg's After Dark la cual podrá ser vista únicamente en la noche.



Sam Raimi, director de la trilogía de Spider-Man, quien ahora trabaja en la producción de una serie de comedia y terror llamada 50 States of Fear.

Jason Blum, productor de Whiplash, Get Out y la franquicia The Purge, quien trabaja en una serie llamada Wolves and Villagers.

Amy Heckerling, productora y directora de Clueless, quien trabaja en una serie cómica llamada Royalties, la cual estará protagonizada por Darren Criss y Kether Donohue.

En cuanto al contenido en español Telemundo confirmó que desarrollará dos shows exclusivos para Quibi. Uno será un programa de noticias desde una "perspectiva hispana" y será dirigido a una generación que se identifica como bilingüe y bicultural, dijo Telemundo en un comunicado. El otro show que desarrollará Telemundo se enfocará en el mundo del entretenimiento. Ambos estarán en inglés.

Además, gracias a las alianzas que Quibi ha formado con NBC News y BBC, no todo será entretenimiento, ya que también habrá contenido noticioso que estará hecho pensado en el público millennial.

¿Quién es la competencia?

Para el lanzamiento de Quibi en abril de 2020, Disney Plus y Apple TV Plus ya se habrán unido al competido mercado de servicios por streaming liderado por Netflix, Hulu y Amazon Prime Video. Y dado al formato de videos cortos con la opción a comerciales, Quibi también se enfrenta a plataformas como Youtube TV y Facebook Video.