Uno de los creadores de Rick and Morty producirá una serie animada para Quibi

La futura plataforma de streaming para móviles Quibi —que iniciará operaciones en abril de 2020— acaba de reclutar los servicios de Justin Roiland, cocreador de la serie animada de culto Rick and Morty, para que desarrolle un nuevo show animado en stop motion.

Esta nueva serie se llamará Gloop World y tiene entre sus creadores, además de Roiland, a John Harvatine IV y Eric Towner, según publicó originalmente la página Web Deadline.

Gloop World empleará la técnica de animación con arcilla o plastilina, al estilo de los cortometrajes de Wallace and Gromit o de películas como Coraline (2009) y The Nightmare Before Christmas (1993), por ejemplo.

De acuerdo con el reporte de Deadline, la serie contará "la absurda, pero extrañamente simpática vida de los amigos Bob Roundy y Fuzzy, dos gotas con forma humana que recorren los suburbios líquidos del Mundo Gota (Gloop World)".

Quibi será lanzada el 6 de abril pero por ahora no se conoce la fecha de estreno de Gloop World.