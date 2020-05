Quibi, la plataforma de streaming que nació bajo la premisa de que los millennials consumen cada vez más contenido de video de corta duración en sus teléfonos, cayó hasta la posición número 125 en el ranking que hace Sensor Tower de aplicaciones más descargadas, y Jeffrey Katzenberg, uno de los creadores de la plataforma, dijo que el problema ha sido culpa de la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con un reportaje del New York Times, aún cuando Quibi se lanzó desde el 6 de abril y cuenta con una prueba gratis de 90 días, la aplicación ha sido descargada por solo 3.5 millones de usuarios, cifras bajas si las comparamos con el app de Disney Plus, que alcanzó 3.2 millones de descargas en su primer día.

"No está a la altura de lo que queríamos. No está cerca de lo que queríamos", dijo Katzenberg al periódico, mostrando su decepción ante las cifras.

El sello distintivo de Quibi, no solo son sus episodios breves, de menos de 10 minutos, sino que la plataforma estaba diseñada para ser vista desde dispositivos móviles durante tiempos muertos o de espera, como en viajes en transporte público o en la sala de espera de un médico. Sin embargo, la realidad actual es muy diferente a la que imaginó Katzenberg y Meg Whitman cuando planearon el lanzamiento de Quibi.

Tras el estreno de la plataforma, además, los usuarios empezaron a preguntar por qué el servicio no estaba disponible para ser visto desde un televisor, lo que obligó a los creadores a adaptar su concepto original. Por ello, es que a partir de mayo los usuarios de iPhone ya pueden ver el contenido de Quibi en sus televisores, mientras que los usuarios en Android tendrán que esperar un par de semanas más, indicó el New York Times.

Sin embargo, no todo han sido malas noticias para la plataforma, ya que Katzenberg indicó que el ochenta por ciento de los usuarios de Quibi ven los episodios de inicio a fin, por lo que el ejecutivo confía en que la plataforma retome su curso una vez que la vida regrese a la normalidad.

Quibi ofrece películas como Most Dangerous Game, protagonizada por Liam Hemsworth (Los juegos del hambre); la serie Survive, protagonizada por Sophie Turner (Game of Thrones), y el drama When the Streetlights Go On, protagonizado por Queen Latifah, por mencionar solo algunos títulos. Igualmente cuenta con contenido noticioso y de entretenimiento.