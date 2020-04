Quibi llega a un mercado de streaming sumamente competido

Este 6 de abril llega Quibi, el anticipado servicio de video basado en contenidos cortos hechos para consumirse en dispositivos móviles.

Creado por magnate de los medios Jeffrey Katzenberg y liderado por Meg Whitman —antes presidenta ejecutiva de eBay y Hewlett Packard Enterprise —, el servicio incluye una lista impresionante de colaboradores y talento, entre ellos Sophie Turner (Game of Thrones), Liam Hemsworth, Christoph Waltz, Chance the Rapper, Jennifer Lopez y Chrissy Teigen, entre tantos otros, además de acuerdos con medios como BBC News, ESPN y el sitio de comedia Funny or Die.

El servicio de Quibi costará US$4.99, con anuncios, y US$7.99, sin anuncios. Actualmente, por tiempo limitado, el servicio ofrece 90 días gratis (además, T-Mobile ofrece una suscripción gratis a sus clientes).

Quibi aterriza en un mercado saturado que es liderado por Netflix, el servicio con sede en Los Gatos, California. Netflix planea invertir unos US$17,000 millones en contenido este año. Además de Netflix, Apple TV Plus, Hulu, Amazon Prime, Disney Plus, CBS All Access y, próximamente, Peacock y HBO Max compiten por la mirada de la audiencia. (CNET en Español y CBS All Access son ambos parte de ViacomCBS).

Quibi planea lanzar unos 175 programas y 8,500 episodios de programación durante su primer año. Los capítulos en Quibi son de entre 5 minutos y 8 minutos, y en la mayoría de los casos se estrenará uno cada semana, similar a lo que hizo Disney Plus. A diferencia de los servicios de Disney y Apple —que tienen un contenido limitado o definido por franquicias como Marvel o Pixar—, Quibi lanzará contenidos en todo tipo de géneros (comedia, drama, reality shows, competencias, deportes, etcétera), más al estilo de como funciona Netflix actualmente.

Los contenidos de Quibi están diseñados para dispositivos móviles con base en una tecnología que la empresa llama Turnstyle, la cual permite que los videos se vean bien tanto en formato horizontal como vertical, cualquiera que sea la preferencia del consumidor.

Otros personajes involucrados en la generación de contenido de la plataforma son Peter Farrelly, Steven Spielberg, Guillermo del Toro, Demi Lovato, Will Smith, Laura Dern, Kevin Hart, Tyra Banks, Zac Efron, Bill Murray, Idris Elba, Anna Kendrick, Joe Jonas, Kendal Jenner y Don Cheadle.

Quibi espera que esta enorme lista de personalidades le ayuden a atraer la competida atención que se divide en un mercado saturado.

Puedes descargar el app de Quibi en la App Store o Google Play Store.