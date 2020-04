Quibi lanza tres series gratis en YouTube antes de finalizar su oferta de prueba

Quibi

Quibi, la nueva plataforma de streaming de videos de corta duración, liberó por primera vez fuera de su app los episodios iniciales de tres de sus series, publicándolos en YouTube para que cualquiera pueda verlos (abajo se incluyen los enlaces). Al publicarlos de manera gratuita, está apostando a incrementar el interés por el servicio el día final en el que la gente puede suscribirse por un periodo de prueba gratuito de 90 días. A partir del viernes 1 de mayo, todo el que se registre en Quibi tendrá solo dos semanas gratis.

Quibi publicó en YouTube los casi ocho minutos del episodio piloto de la serie Most Dangerous Game, un thriller basado en el famoso cuento corto, y de la que Quibi reveló la semana pasada que era su show más visto hasta ahora. También publicó el piloto de nueve minutos de The Stranger, una serie de suspenso sobre un pasajero sociópata de un viaje compartido; y el episodio piloto de nueve minutos de Dummy, una comedia nada convencional sobre dos amigos que emparenta a una escritora de televisión con la muñeca sexual de su novio.

Debido a que Quibi es una plataforma centrada en dispositivos móviles, todas sus series están filmadas y editadas tanto para la visualización en formato paisaje (horizontal) y retrato (vertical). En YouTube, puedes ver Most Dangerous Game tanto en horizontal como en vertical en estos enlaces; pero no puedes cambiar entre estas orientaciones o formatos como puedes hacerlo en la aplicación de Quibi. El primer episodio de The Stranger se puede acceder en los siguientes enlaces para formato horizontal y vertical, y puedes ver Dummy disponible en modos horizontal y vertical en estos enlaces.

Al difundir estos episodios completos en YouTube, Quibi también le brinda a los espectadores la primera oportunidad de ver cómo se siente ver estos programas de gran presupuesto en televisores, pues YouTube cuenta con aplicaciones para verla en televisores a través de una gran variedad de dispositivos. La apuesta de Quibi en el video de móviles significó que la aplicación fue lanzada sin el soporte para hacer streaming en pantallas de gran formato como los televisores, pero de inmediato algunos usuarios se quejaron de que estaba bloqueada la posibilidad de ver el servicio en una gran pantalla. (La semana pasada, Quibi afirmó que algunos usuarios tendrán la capacidad de disfrutar de la plataforma en un televisor a partir de mayo).

Alentar a la gente a que se registre el último día del periodo de prueba puede parecer una estrategia para perder dinero, pero otras plataforma de streaming reconocen que cuanto más tiempo una persona usa un servicio de suscripción, es menos probable que lo abandone. Estos episodios gratuitos del jueves 30 de abril son una jugada para lograr que más personas descarguen la aplicación y se registren, mientras que aún pueden calificar para una promoción que puede convertirlos en suscriptores de largo plazo.

Reproduciendo: Mira esto: Este es el mejor servicio de streaming de video

Pero la promoción surge un día después de que un informe reportara problemas de privacidad en Quibi. Un investigador publicó el miércoles 29 de abril que Quibi está entre un grupo de compañías digitales que compartió de manera inapropiada direcciones de correo electrónico con un tercero (una firma de publicidad y seguimiento). Quibi y otros compartieron las direcciones de correo electrónico con compañías que incluyen a Google, Twitter, Snapchat y Facebook. Quibi dijo que resolvió el problema inmediatamente después de ser notificado sobre el problema y agregó que la "protección de datos es esencial para Quibi y la seguridad de la información del usuario es de máxima prioridad".

Una plataforma de streaming no convencional, Quibi arriba en medio de una ola de servicios de streaming, mientras los gigantes de la tecnología y de los medios se apresuran a definir el futuro del video. A diferencia de los líderes de la industria Netflix, Disney Plus o HBO Max, la programación de Quibi se emite en episodios de 10 minutos o menos de duración, que solo pueden verse en teléfonos o dispositivos móviles.

Quibi cuesta US$5 al mes con publicidad y US$8 al mes libre de avisos publicitarios. La semana pasada, la compañía dijo que la aplicación de Quibi había sido descargada 2.7 millones de veces desde su lanzamiento el 6 de abril de 2020.