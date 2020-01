Quibi llega a CES con todo: Luminarias de Hollywood —y grandes ambiciones

Sarah Tew/CNET

Puede que nunca hayas escuchado hablar de Quibi, pero ha llegado el momento de prestar atención.

La plataforma de streaming nacida bajo la premisa de que los millennials consumen cada vez más contenido de video en Internet, pero de corta duración, vino por primera vez a la feria de electrónica CES 2020 para darnos más detalles de lo que podemos esperar una vez que se lance oficialmente en abril.

Quibi, que incluso ha cambiado su nombre de Twitter a "WTFisQuibi" (¿qué diantres es Quibi?) en las últimas semanas, cuenta con el respaldo de todos los principales estudios de Hollywood y se promociona como un servicio de suscripción móvil repleto de estrellas para videos de formato corto: "bocados rápidos" (quick bites) o quibis, como la compañía los ha denominado.

Pero lo que más probablemente llame tu atención es el increíble talento que hay detrás. Entre las estrellas tradicionales de Hollywood, Quibi ha alineado proyectos que involucran a Chrissy Teigen, Kevin Hart, Jennifer Lopez, Idris Elba, Zac Efron, Tina Fey, entre otros. Guillermo del Toro, Steven Spielberg y J.J. Abrams también tienen proyectos en ciernes para Quibi.

El martes 7 de enero, CBS anunció que el periodista mexicano Enrique Acevedo, de Univisión, será corresponsal para 60 IN 6, el nuevo programa de 60 Minutes que se transmitirá en Quibi. "Enrique será una razón principal para que se destaque el trabajo de 60 IN 6 en la plataforma Quibi", dijo Bill Owens, productor ejecutivo de 60 MINUTES, en un comunicado". 60 in 6 será un programa semanal de 6 minutos por episodio. (CBS es la empresa matriz de CNET y CNET en Español).

Durante la presentación del miércoles 8 de enero en el Park Theatre MGM, en Las Vegas, Quibi confirmó los datos básicos que ya se conocían. La plataforma se lanzará el 6 de abril como un servicio solo para dispositivos móviles, con un costo de US$8 al mes para membresías sin publicidad o US$5 para suscripciones mensuales que transmitirán anuncios. Quibi también dijo que está produciendo programas de "calidad de cine", que serán serializados en segmentos que duran 10 minutos o menos. Asimismo, Quibi dijo que ha desarrollado una tecnología de visualización móvil llamada Turnstyle, la cual permite que un programa reaccione dinámicamente cuando los espectadores cambian de modo vertical u horizontal.

En su lanzamiento, Quibi tendrá anuncios de pesos pesados, incluyendo Google, PepsiCo., Anheuser-Busch, T-Mobile, Walmart y Taco Bell, confirmó el miércoles Meg Whitman, la cofundadora de Quibi.

Whitman y Katzenberg tiene grandes ambiciones para Quibi, y ha dicho que el servicio debería ser tan definitivo para un video corto como Google se ha vuelto para las búsquedas. "Dentro de cinco años (...) si acertamos, habrá sido la era de las películas, la era de la televisión y la era de Quibi", dijo en marco Katzenberg, en SXSW.

El anuncio de Quibi llega en momentos de mucha actividad en el mercado del streaming y cuando gigantes de Hollywood y de Silicon Valley se ponen las pilas en su esfuerzo por ayudar a definir el futuro de la transmisión.

Gigantes tecnológicos como Netflix, Apple y AT&T están invirtiendo muchísimo dinero en su esfuerzo por convertirse en grandes medios de comunicación. Además de los US$15,000 millones que Netflix gastó en programación el año pasado, Apple lanzó Apple TV Plus en noviembre con un presupuesto de US$6,000 millones (según reportes) para atraer a algunas de las estrellas más grandes de Hollywood. Y HBO Max de AT&T llegará en mayo con Friends, Big Bang Theory, Game of Thrones y Watchmen, además de su propia línea de seres originales.

CNET en Español está en Las Vegas del 5 al 10 de enero de 2020 para traerles todos los detalles de CES 2020, la feria de tecnología más grande del mundo.