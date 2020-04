Quibi: Series y películas que llegan con su lanzamiento

Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Quibi, que hace alusión a "quick bites" y que se traduce como pequeños fragmentos, es la nueva plataforma de entretenimiento por streaming que llegó al mercado de Estados Unidos el 6 de abril bajo dos planes de suscripción mensual: US$5 con comerciales y US$8 sin comerciales.

El punto de distinción entre Quibi y otras plataformas de streaming es su contenido. Sus programas, que están repletos de estrellas y que tienen una duración de 10 minutos o menos, se pueden ver solo en teléfonos o dispositivos móviles. Esta nueva plataforma contará con 175 programas originales en su primer año, los cuales estarán divididos en las categorías de Películas, Sin guiones y Documentales, y Esenciales Diarios.

Películas, series y documentales disponibles el 6 de abril

En la sección de películas y series está Flipped, una serie en donde una pareja, Will Forte (The Last Man On Earth) y Kaitlin Olson (It's Always Sunny in Philadelphia) encuentran una fortuna oculta en las paredes de su casa al realizar una especie de reality show de renovación de hogares. También está el triller de acción Most Dangerous Game, protagonizado por Liam Hemsworth (Los juegos del hambre), la serie Survive protagonizada por Sophie Turner (Game of Thrones) y el drama When the Streetlights Go On, protagonizado por Queen Latifah.

En la sección de series sin guiones está Chrissy's Court protagonizada por la influencer y modelo de televisión Chrissy Teigen y su madre, Vilailuck "Pepper Thai" Teigen; la competencia de cocina Dishmantled; la serie LGBTQ Gayme Show!; y la serie Gone Mental with Lior que contará con la participación de celebridades como Ben Stiller, Rob Gronkowski, James Corden y Zooey Deschanel. Otras series que entran dentro de esta categoría son Memory Hole, Murder House Flip, Nikki Fre$h, Singled Out, Skrrt with Offset, Thanks A Million, The Sauce y Punk'd.

Entre los documentales que se estrenarán con el lanzamiento de la plataforma son &Music, que contará con la participación de Ariana Grande, J Balvin, Ozzy Osbourne y varios artistas más; el documental Fierce Queens narrado por Reese Witherspoon (The Morning Show); el documental de LeBron James I Promise; y otros títulos más como NighGowns, Prodigy, Run This City, Shape of Pasta y You Ain't Got These.

Quibi también cuenta con una sección de noticias de BBC News, The Weather Channel, NBC News y ESPN, entre otros. Y para los latinos que viven en Estados Unidos ––y que hablan inglés––, están los programas noticiosos Pulso News y For the Cultura, ambos de Telemundo.

El 13 de abril se añadirán más series como: Agua Donkeys, The Stranger, #FreeRashawn, 50 States of Fright, Elba v Block, Let's Roll with Tony Greenhand y Fight Like a Girl. El 20 de abril se estrenará Dummy y Iron Sharpens Iron y el 27 de abril Cup of Joe y Floored se añadirán a la lista de títulos disponibles dentro de Quibi.

Si quieres ver alguna de estas series puedes aprovechar los 90 días de prueba gratuitos para aquellos que se suscriban antes del 20 de abril.