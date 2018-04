No importa qué tan increíbles lucen las pantallas OLED en los televisores de LG y Sony, así como en los teléfonos Galaxy S9 y iPhone X, todas tienen el potencial de experimentar el gran riesgo de "quemarse".

Cuando una pantalla OLED 'se quema' significa que la imagen queda impresa en la pantalla ––incluyendo los botones de navegación de teléfono, el logo de un canal, una barra de noticias o una imagen de tu película–– y no importa que cambies de aplicación, la imagen permanece como un fondo fantasmal.

El año pasado, la pantalla del teléfono Pixel 2 XL de Google mostró el problema, lo que provocó que Google extendiera las garantías del teléfono. La página de Ayuda de Apple para el iPhone X advierte que ha sido diseñada para reducir los efectos del 'quemado' de OLED, aunque reconoce que puede ocurrir en "casos extremos".

En el mundo de los televisores, algunos analistas de YouTube, foros y redes sociales ya hablan sobre el problema, y el portal de opinión RTINGS ha demostrado un desgaste en los televisores OLED de LG en pruebas a largo plazo.

En última instancia, el dilema es este: todas las pantallas de diodos emisores de luz orgánicos (OLED, por sus siglas en inglés) pueden 'quemarse', y por todo lo que sabemos, son más susceptibles que las pantallas de cristal líquido (LCD) estándar. Pero esas mismas pantallas OLED producen una mejor calidad de imagen que las LCD.

Así que, si la mera posibilidad de que tu pantalla "se queme" es tu principal preocupación, la decisión es simple: es mejor que compres una pantalla LCD. Sin embargo, tienes que saber que estás sacrificando la mejor calidad de imagen que tu dinero puede comprar.

CNET

Sin embargo, teniendo en consideración toda la información disponible, que la pantalla se 'queme' no debería ser un problema para la mayoría de las personas. Es por eso que en nuestros análisis en CNET seguimos recomendando televisores, teléfonos y otros dispositivos con tecnología OLED. A partir de toda la evidencia que hemos revisado, el 'quemado' por lo general se produce cuando se deja una imagen estática por mucho tiempo y de forma repetida, como el logotipo de un canal en la pantalla. Por ejemplo, es un problema si mantienes Fox News, ESPN o MSNBC en la pantalla durante varias horas todos los días y no disfrutas de otra programación. Pero mientras alternes lo que se muestra en tu pantalla, es probable que nunca experimentes estas 'quemaduras'.

Esta es la versión condensada de nuestro consejo. Ahora, es el momento de que te abroches el cinturón de seguridad, porque iniciamos con la versión larga.

Retención de imágenes vs. 'quemaduras'

Primero, vamos a dejar los conceptos claros. Aunque a menudo los usamos de forma indistinta, "retención de imagen" y "quemada" no son lo mismo.

La retención de imagen es temporal: desaparece con el tiempo.



La 'quemadura' es permanente: la imagen fantasmal no desaparece.

La retención ocurre cuando la parte de una imagen se 'pega' temporalmente en la pantalla después de que esa imagen se haya ido. Digamos, por una hora estás viendo la imagen fija de un cachorro blanco (y no te juzgamos por hacerlo). Entonces, decides ver una película. Pensemos que eliges "Best in Show" en Amazon porque mantendrás tu tema de cachorros. Pero mientras la estás disfrutando, aún puedes ver la imagen del perrito blanco, como si fuera un fantasma en la pantalla mirando tu alma.

No estás loco, probablemente es así. Este es sólo un caso extremo de retención de imagen. Lo más probable es que desaparezca por sí sola mientras ves cosas que no son la misma imagen fija del cachorro.

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

Ahora imagina que dejas tu televisor encendido durante días o semanas (en lugar de horas), mostrando la misma imagen todo el tiempo. Entonces sí podrías estar en problemas. Con la retención de imágenes, por lo general sólo viendo algo más durante un tiempo harás que la imagen fantasmal desaparezca. Cuando tienes una imagen 'quemada', ésta permanecerá allí por un tiempo. Tal vez no para siempre, pero tal vez más de lo que te gustaría.

Este es un caso extremo, en gran parte sólo para ilustrar lo que sucede. En la realidad, va a ser mucho más sutil. Ver por mucho tiempo el mismo canal de noticias en la televisión, como CNN en el ejemplo anterior, ¿es real? No estoy seguro de que tu corazón pueda aguantar tanto, pero digamos que sí. El logotipo de identificación de ese canal de televisión es el candidato principal para que se quede como retención de imagen y, finalmente, que se quede 'quemado'. Lo mismo ocurrirá con los banners horizontales de noticias en la parte inferior de la pantalla.

Si juegas el mismo videojuego durante horas y días, el marcador persistente o el cabezal del juego también serían candidatos ideales para que quedaron 'quemados'. Básicamente, cualquier cosa que permanezca en la pantalla durante mucho tiempo y no cambie puede causar, primero, la retención de la imagen y quizás, eventualmente, que quede 'quemado'.

Josh Miller/CNET

En tu teléfono, el sistema operativo en sí mismo es uno de los candidatos más probables para causar el problema. Mi celular Samsung Galaxy S6 Edge de dos años comenzó a 'quemarse' después de aproximadamente un año. Comenzó a aparecer muy sutilmente, pero después de 18 meses apuesto a que la mayoría de la gente lo habría notado. La barra de información superior donde aparecen las notificaciones y el tercio inferior donde se muestra el teclado no envejecen tanto como el área restante. Como era más brillante, el área central envejeció más rápido, por lo que se 'quemaba' más. Noté la diferencia cuando estaba viendo algo en pantalla completa, digamos un video, y la imagen adquirió un color sólido.

Apple, por ejemplo, advierte a los usuarios del iPhone X que la pantalla 'quemada' es una posibilidad. Aquí está la cita textual que encontramos en su página de Ayuda para el producto, su único teléfono hasta la fecha con una pantalla OLED:

"Con el uso prolongado en el largo plazo, las pantallas OLED también pueden mostrar ligeros cambios visuales. Este es un comportamiento esperado y puede incluir 'retención de imagen' o 'quemado', donde la pantalla muestre una imagen diluida, incluso después de que una nueva imagen aparezca en la pantalla".

Lo que coloquialmente conocemos como pantalla 'quemada' es en realidad, en las pantallas OLED, envejecimiento desigual. No 'arden' tanto como se van 'quemando'. La vela que se quema de forma más brillante se quema en la mitad de tiempo, ¿cierto? Así que los pixeles OLED se atenúan muy lentamente a medida que se utilizan. En la mayoría de los casos, esto no es un problema, ya que estás viendo contenido variado y todos los pixeles, en promedio, se utilizan en la misma cantidad. Pero si sólo estás viendo una cosa, esa única cosa podría causar desgaste desigual. Visualmente, y diciéndolo de la forma más coloquial, este desgaste se llama 'quemado'. El desgaste desigual es más preciso, pero también tiene más palabras.

El quemado (usualmente) no entra en la garantía

En sus garantías, LG y Sony declaran explícitamente que la retención de imágenes y la 'quema' no están cubiertas en sus televisores OLED. Cuando CNET se acercó a un vocero de LG para preguntarle por qué, el representante respondió:

"Generalmente las compañías de televisiones y los fabricantes de pantallas no ofrecen una garantía por la retención de imagen. La retención de imágenes puede producirse cuando los consumidores utilizan los dispositivos lejos de las condiciones normales de uso, y la mayoría de los fabricantes no respaldan la garantía para estas prácticas, independientemente del tipo de pantalla", dijo Tim Alessi, director de Nuevos Productos en LG.

La respuesta de Sony fue similar: "Nuestra garantía cubre los defectos del producto y de su fabricación. El 'quemado' no está cubierto ya que es causado por el uso del consumidor y no es un defecto del producto".

La garantía del iPhone X y, por extensión, AppleCare, no aplica al "desgaste normal", y la página de Ayuda de Apple deja muy claro que la pantalla 'quemada' es parte del "agotamiento" esperado. Incluso, la garantía del teléfono Pixel 2 XL, ahora extendida por un año más, puede no cubrir la 'quema'. En el análisis detallado de CNET, Google dice que los problemas de garantía se evaluarían caso por caso, que es básicamente un "tal vez".

También vale la pena mencionar que la mayoría de las garantías de los televisores LCD no cubren 'quemaduras'. La garantía de Samsung en sus televisores LCD estándar, por ejemplo, excluye específicamente "el brillo relacionado con el envejecimiento normal o imágenes quemadas". Sin embargo, en sus equipos con puntos cuánticos de alta gama alta, Samsung comercializa una "garantía contra pantalla quemada". Se aplica a todos los televisores SUHD 2016, así como a los televisores QLED 2017 y 2018. La versión 2018, por ejemplo, dice:

"En caso de quemarse por el uso normal del consumidor, el Servicio al Cliente de Samsung (1-800-726-7864) reparará o reemplazará, según su elección, el televisor QLED 2018 con un modelo similar".

Cuando CNET contactó a Samsung para obtener más detalles, el representante definió el "uso normal del consumidor" como "el uso del producto por parte de los consumidores en un entorno doméstico para ver contenido y/o videojuegos de manera típica. No cubre el uso comercial".

En otras palabras, los logotipos de ESPN que vea quemados en las pantallas de su bar local de deportes no entrarán en la garantía.

Samsung.com

Evitarlo o deshacerte de él

El hecho es que si obtienes 'quemaduras' en tu pantalla OLED, estás más o menos atorado y no te podrás deshacer de ellas. Entonces, lo mejor es evitarlo por completo. ¿Pero cómo?

Tanto Sony como LG le dijeron a CNET que la mejor manera de evitar 'quemaduras' o retención de imágenes en sus televisores es evitar imágenes estáticas.

"Para evitar la posibilidad de 'quemaduras', los consumidores deben evitar dejar imágenes estáticas en una pantalla OLED durante largos periodos. Por ejemplo, dejar un videojuego detenido en la pantalla durante varias horas o días", explicó un vocero de Sony.

Si notas una retención de imagen, no entres en pánico. Lo más probable es que si ves algo diferente, desaparecerá por sí solo después de un tiempo. Si repetidamente observas una retención de imágenes de una misma cosa, eso sí podría ser motivo de preocupación.

Bajar el brillo (controlado desde Luz OLED en los equipos de LG y Brillo en las pantallas Sony) te ayudará, especialmente cuando miras el contenido que causa la retención de la imagen. Elegir un modo de imagen más tenue, como Cinema en lugar de Vívido, tiene el mismo efecto. Sólo necesitarías hacer esto cuando veas algo que cause retención de imágenes, como un videojuego de seis horas cada noche, o noticias de 24 horas por cable durante 24 horas seguidas.

Sarah Tew/CNET

Casi todos los televisores OLED tienen configuraciones de usuario para minimizar la posibilidad de desgaste desigual o 'quemaduras'. Uno se llama algo así como "Cambio de pantalla" (en los LG) o "Cambio de pixel" (en los Sony), que mueven la imagen ligeramente a lo largo de la pantalla. También vienen con protectores de pantalla integrados que aparecen después de un tiempo de inactividad prolongado. Además, deberías habilitar los protectores de pantalla en dispositivos conectados como consolas de juego y streamers.

Para eliminar la retención de imagen, los televisores también pueden realizar 'actualizaciones' diarias o en un periodo más amplio. En los televisores Sony, la función se llama "Actualización de Panel" y LG la llama "Actualización de Pixel". Se puede ejecutar manualmente si observas retención de imagen o, en el caso de LG, recibirás un recordatorio para ejecutarlo después de 2,000 horas de operación.

LG también tiene una Actualización Diaria de Pixel, que dice "funciona automáticamente cuando los usuarios apagan el televisor después de verlo durante más de cuatro horas en total. Por ejemplo, si un usuario vio televisión durante dos horas ayer y tres horas hoy (más que cuatro horas en total), cuando se apaga, se activa automáticamente una Actualización Diaria de Pixel y se ocupa de posibles problemas de retención de imagen y restablece el tiempo de operación. Este proceso se produce cuando el televisor se apaga después de cada cuatro horas de uso acumulativo, incluso si es de una sola vez".

En todos los casos, la actualización de pixeles se ve como una línea horizontal que se extiende a lo largo de la pantalla, durante un período de una hora o más. Está diseñada para igualar el desgaste de los pixeles.

David Katzmaier/CNET

Lo nuevo en los televisores 2018 de LG es una función adicional de prevención de 'quemaduras' llamada "Ajuste de Luminiscencia del Logotipo". Está diseñada para detectar automáticamente un logotipo estático en pantalla y, después de dos minutos, comienza a disminuir su brillo durante aproximadamente un minuto y medio, después de lo cual el logotipo debe verse diluido en un 20 por ciento. Las pruebas iniciales de CNET de esta función descubrieron que sí reduce un poco el brillo del logotipo, pero no esperamos que sea la panacea, pues el porcentaje de disminución es relativamente bajo.

Cuando se trata de teléfonos, no estaría demasiado preocupado, ya que es probable que reemplaces el dispositivo mucho antes de que cualquier problema de retención o 'quema' de imágenes se vuelva una molestia. En cuanto a mi S6, aunque sí noté la 'quemadura', no diría que esto redujo mi disfrute del teléfono. Nunca vi un video y pensé: "Uff, qué problema, no puedo disfrutar de este video debido a la 'quemadura' en mi pantalla". Tal vez después de otros dos años, si hubiera empeorado, hubiera sido lo suficientemente notable como para preocuparme.

En los televisores, más allá de los métodos descritos anteriormente, no hay mucho más que puedas hacer para revertir el "quemado". En teoría, supongo, podrías crear una imagen inversa usando Photoshop y ejecutar eso en tu pantalla por un tiempo. Esto podría envejecer el resto del panel para que coincida más equitativamente con el área "quemada". Averiguar cómo hacer esto va más allá del alcance de este artículo, y necesitarás ser bastante ágil en Photoshop para incluso intentarlo.

¿Qué pasa con las pruebas de 'quemaduras'?

CNET aún no ha realizado pruebas en la vida real, de largo plazo, de "quemaduras" OLED. En nuestra experiencia analizando televisores, hemos visto retención de imágenes en OLED que desaparecieron rápidamente, por ejemplo después de ejecutar una serie de patrones de prueba estáticos, pero nada permanente.

En la actualidad, el sitio de reseñas RTings.com está ejecutando las pruebas independientes más completas de pantallas 'quemadas' en los televisores. En agosto de 2017 comenzó una prueba de tortura de quemaduras con dos televisores LCD y un OLED. Antes de verificarlo, debes tener en cuenta que lo que están haciendo no es un uso normal. Tendrías que estar tratando de destruir un televisor para que se vea tan mal, que es literalmente lo que están tratando de hacer. Dicho esto, la información sigue siendo valiosa, y la clave principal es que las OLED son más susceptibles de 'quemarse' que las LCD.

También recientemente comenzaron una prueba más real usando seis televisores OLED y una variedad de programas, incluyendo CNN y un par de videojuegos. Será interesante ver cuál es el resultado.

El resumen

Has notado una imagen fantasmal en la pantalla de tu televisor o teléfono. Si desaparece después de unos minutos de ver algo más, es la retención de la imagen y probablemente no sea nada de lo que debas preocuparte. Si esa imagen se queda 'pegada' durante más tiempo, o si estás viendo repetidamente esa misma imagen residual, estás frente a una pantalla "quemada". Con los teléfonos, es probable que reemplaces tu dispositivo antes de que la pantalla se convierta en un problema.

Con los televisores OLED, es algo que sí debes tener en cuenta si eres un adicto a las noticias o si pasas horas jugando un mismo videojuego. Debes estar atento a la retención de imagen o el desgaste desigual. Si lo detectas, quizás debas cambiar tus hábitos de visualización o ejecutar actualización de pixeles varias veces. Y si ves un contenido durante horas de la misma imagen estática todos los días, o simplemente mantienes CNN, Fox o CNBC en el fondo todo el día, probablemente deberías obtener un televisor LCD.

Sin embargo, si modificas tus hábitos de visualización de televisión y eres como la mayoría de las personas, no será un problema. Aún así, caveat emptor. O como dijo una vez César, "Conscientiam autem ardeat sed non anxius" (considera que puedes quemarte, pero no te preocupes). Él fue, según nos cuentan, un fan de su iPhone X.