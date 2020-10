¿Qué puedo ver en Halloween? Este es lo mejor del menú que ofrecen los servicios de streaming

Aunque Halloween regularmente es un solo día, pareciera que dura todo el mes de octubre.

Los servicios de streaming, por ejemplo, anunciaron desde finales de septiembre que tendrían una programación especial desde el principio de este mes y en el caso de Netflix, por ejemplo, muchas series y películas se estrenarán por estas fechas.

Como son tantos los shows, que muchas veces terminan siendo más truco que dulce, vamos a repasar los mejores títulos de cada servicio, simplificándole la vida al lector que está planeando pasar una noche terrorífica. Analizamos lo más interesante, a nuestro juicio, que ofrecen , , , y .

Netflix

La fortaleza de Netflix sigue siendo los nuevos contenidos, tanto de series como de películas. Aunque para los amantes del terror, en este mes se podrá ver películas conocidas como Constantine y Cadáver.

Todos los estrenos de cine y series de terror de NETFLIX durante el mes de octubre. Repasamos la agenda hasta HALLOWEEN de la plataforma actualizando este hilo con reseñas y citas imprescindibles. pic.twitter.com/iPFs3VmYoe — Horror Losers (@horrorlosers) October 2, 2020

Estas son las producciones propias, de terror, que se estrenan en octubre y que nos parecen muy interesantes.

La Revolution

Sinopsis: Es una ficción dentro de la Revolución Francesa. El futuro inventor de la guillotina descubre una enfermedad que lleva a la aristocracia a asesinar a los plebeyos.

¿Por qué debemos verla?: Desde Francia nos han llegado recientemente muchos productos de terror de muy buena factura, como Marianne o Le chalet. La vuelta de tuerca a un virus, algo tan actual, en medio de una época histórica, es realmente muy atractiva.

The Haunting of Bly Manor

Sinopsis: Una historia de romance gótico. Se basa en el clásico de Henry James The Turn of the Screw. Aquí se presenta con un toque de terror.

¿Por qué debemos verla? Es la continuación de La maldición de Hill House. Quienes ya la vieron dicen que las actuaciones son my buenas y que el acabado visual es perfecto.

Unsolved Mysteries 2

Sinopsis: Serie de historias reales que no pudieron ser resueltas, ya sea por falta de pruebas o porque el suceso es simplemente inexplicable.

¿Por qué debemos verla? Aún no hay tráiler de la segunda temporada, pero la primera fue excelente. Los relatos te dejan con la piel de gallina.

To The Lake

Sinopsis: Un virus desconocido convierte a Moscú en una ciudad de muertos vivientes. No hay electricidad, el dinero ha perdido todo el valor y los que todavía no están infectados luchan desesperadamente por comida y combustible

¿Por qué debemos verla? Es una serie rusa que se basa en un libro de mucho éxito llamado Vongozero, de Yana Vagner. Aparentemente más que una serie sobre un virus, es un drama con tinte de thriller.

Rebecca

Sinopsis: Una joven recién casada se muda a la imponente mansión de su marido, donde debe lidiar con la omnipresente sombra de su difunta esposa y un ama de llaves siniestra

¿Por qué debemos verla? Es el remake de una película que hizo historia en Hollywood, con 11 nominaciones al Oscar en 1940. Fue el debut en Hollywood de Alfred Hitchcock. Esta nueva versión cuenta con un elenco increíble: Armie Hammer (Call me by your name), Lily James (La sociedad literaria y el pastel de piel de patata) y Kristin Scott-Thomas (Cuatro bodas y un funeral).

Nobody Sleeps in the Woods Tonight

Sinopsis: Un grupo de adolescentes, adictos a las redes sociales, son enviados a un campamento en el que no hay ningún tipo de conexión electrónica. Una presencia maligna, desatará las peores pesadillas de estos jóvenes.

¿Por qué debemos verla? Siempre es interesante ver cómo otros países tratan el horror y los tópicos de las cabañas malditas. En este caso, esta es la propuesta de Polonia.

The Binding

Sinopsis: Una madre viaja con su hija para conocer a su nueva suegra. Una vez que llega a la casa, deberá luchar por sobrevivir y no perder a su hija, que es reclamada por fuerzas oscuras.

¿Por qué debemos verla? El nombre original de la película Il Legame, que se puede traducir como "El enlace" y da una idea de por dónde va esta cinta que toma elementos del folclor italiano, para presentarnos un tema que los amantes del terror conocen bien.

Disney Plus

Para los amantes de las películas, el archivo de Disney Plus es realmente un verdadero dulce. Hay de todo y para todos, desde series para niños, con capítulos especiales de Halloween, hasta cortometrajes. Pero vamos a centrarnos en 5 producciones que son perfectas para ver en estas fechas, arropados entre sábanas.

Don't Look Under the Bed

Sinopsis: Francis, una niña que no cree en los amigos imaginarios, deberá recurrir al amigo imaginario de su hermano, Larry Houdini, para combatir una extraña presencia que vive debajo de la cama.

¿Por qué debemos verla? En su momento, los padres la criticaron por ser "muy oscura" y de hecho fue la primera película de Disney en recibir una calificación TV-PG, por sus escenas de miedo. Por lo tanto, es divertido repasar esta producción como documento histórico.

Frankenweenie (2012)

Sinopsis: El pequeño Víctor Frankenstein quiere resucitar su adorado Sparky, pero como es de esperarse, tal movimiento tendrá imprevisibles consecuencias.

¿Por qué debemos verla? "Sólo Tim Burton podía imaginar este cuento inspirado en Frankenstein, y es una delicia, una oscura y deslumbrante historia que asusta con sonrisas y sorprendente emoción", escribió Peter Travers para Rolling Stone.

Hocus Pocus

Sinopsis: En pleno Halloween, un niño libera accidentalmente a tres brujas que aspiran a la inmortalidad.

¿Por qué debemos verla? Cine familiar, del que pocos se ocupan actualmente.

The Nightmare Before Christmas

Sinopsis: El rey de las calabazas en el pueblo de las brujas planea secuestrar a Santa Claus y convertir la alegría de en pánico.

¿Por qué debemos verla? Es probablemente la más rara y mejor película animada de Halloween. Aunque fue dirigida por Henry Selick, muchos creen que es de Tim Burton (es el productor), por su estética.

The Adventures of Ichabod and Mr. Toad

Sinopsis: Bing Crosby y Basil Rathbone narran cuentos basados en personajes de "The Legend of Sleepy Hollow" y "The Wind in the Willows".

¿Por qué debemos verla? En 1949 ganó un Globo de Oro por Mejor fotografía en color, lo que la convierte en un clásico para comprender el avance de la animación.

HBO

Si hubiese que levantar la mano del ganador, en cuanto a programación para un mes de terror, HBO vencería por paliza. Ofrece de todo, desde una lista de películas llamada Creepy Cult Classics (Alien, Puppetmaster, The X From Outer Space), hasta episodios temáticos de series como Friends ("The One with the Halloween Party"), Big Bang Theory ("The Good Guy Fluctuation") y South Park ("Korn's Groovy Pirate Ghost Mystery").

Pero el Santo Grial De HBO es una lista de películas que fueron muy bien recibidas por los fanáticos, independientemente de lo que dijera la crítica. Estos son algunos títulos imperdibles.

Doctor Sleep

Sinopsis: Danny Torrance (Ewan McGregor), traumatizado por su pasado, intentará salvar a Abra, una niña muy especial, de un grupo de siniestros personajes que ansían la inmortalidad.

¿Por qué debemos verla? Es la secuela del filme de culto The Shining (1980), que dirigió Stanley Kubrick. Doctor Sleep no es una joya, pero su cierre es muy entretenido.

It

Sinopsis: Los niños que viven en el pueblo de Maine empiezan a desaparecer luego del regreso, tras 27 años, de una entidad diabólica que adopta la forma de un payaso.

¿Por qué debemos verla? El director Andrés Muschietti toma los elementos principales de la novela de Stephen King y concibe una It más madura y terrorífica, en relación a la película para televisión de 1990.

The Invisible Man

Sinopsis: Cuando Cecilia (Elisabeth Moss) cree que podría rehacer su vida tras la muerte de su exnovio maltratador, una serie de hechos inexplicables le hacen creer que aún no se ha liberado de su pasado.

¿Por qué debemos verla? The Invisible Man es una brillante vuelta de tuerca al mito del hombre invisible. Además, su puesta en escena es muy elegante y cumple, hasta cierto punto, con los cánones del género combinándolo con un drama actual.

Us

Sinopsis: El viaje a la playa de la familia Wilson se convertirá en una pesadilla cuando descubran quién les espera en esta casa junto al mar.

¿Por qué debemos verla? En su empaque de terror, esta película de Jordan Peele toca temas profundos como la identidad, la división y la ética.

Ready or Not

Sinopsis: Una mujer (Samara Weaving) tendrá que sobrevivir, literalmente, a su primera noche de bodas.

¿Por qué debemos verla? Es pura diversión y ritmo frenético, en una cinta que muestra sus cartas de juego rápidamente: o vives o mueres.

Jeepers Creepers

Sinopsis: Un paseo aburrido de dos hermanos en coche se convierte en un desesperado viaje de supervivencia tras la aparición de una terrorífica criatura.

¿Por qué debemos verla? A pesar de su tímido recibimiento, con el tiempo se convirtió en una cinta de culto con sus respectivas secuelas.

Night of the Living Dead

Sinopsis: Un grupo de personas intenta sobrevivir en el interior de una granja después de que los muertos, por una causa desconocida, vuelven a la vida.

¿Por qué debemos verla? George A. Romero establece los cánones del género que muchos años después abrirían el camino para un subgénero del terror: el cine Z (Z por zombie).

Amazon Prime

Amazon Prime apuesta por cuatro películas (presentadas en conjunto en el tráiler de arriba), que buscan ponerle la piel de gallina a los espectadores.

The Lie

Sinopsis: Tras haberse separado, una pareja debe unirse de nuevo para encubrir un terrible suceso que pone en riesgo la libertad de su hija.

¿Por qué debemos verla? Además de la gran actuación de Peter Sarsgaard (padre de la niña), más que una película de terror, es un thriller que se descubre por capas.

Black Box

Sinopsis: Un hombre (Mamoudou Athie) se somete a un tratamiento experimental para recuperar sus recuerdos y a su familia. Pero los planes de la doctora que ofrece el tratamiento son otros.

¿Por qué debemos verla? Es del tipo de películas que mantendrá al espectador preguntándose en buena parte del metraje: ¿qué diablos está pasando?

Evil Eye

Sinopsis: La aparente vida perfecta de una familia se convierte en una pesadilla cuando la hija, Palavi (Sunita Mani), presenta a su novio, un hombre que tiene una oscura conexión con el pasado de la madre.

¿Por qué debes verla? Todo Halloween debe tener su dosis de cintas sobre maldiciones. Y este es el caso.

Nocturne

Sinopsis: El encuentro con un misterioso cuaderno de un estudiante fallecido desata una serie de extraños eventos en una academia de artes, en la que dos gemelas, una tímida y otra extrovertida, reciben clases de piano.

¿Por qué debes verla? Es una cinta con un cuidado visual importante. Discernir qué es real y qué no será un quebradero de cabezas para los espectadores.

Hulu

La oferta de Hulu no es excesiva, pero es realmente atractiva. Veamos.

Books of Blood

Sinopsis: Basada en la aclamada e influyente antología de horror de Clive Barker, esta cinta lleva a la audiencia en un viaje a territorios desconocidos y prohibidos a través de tres misteriosas historias entramadas en el espacio y tiempo.

¿Por qué debemos verla? Cuando hablamos de Barker, hablamos de Candyman y Hellraiser, dos obras obligatorias para los que aman el cine de terror.

Helstrom

Sinopsis: Como hijo e hija de un misterioso y poderoso asesino en serie, Helstrom sigue a Daimon (Tom Austen) y Ana Helstrom (Sydney Lemmon), y su complicada dinámica, mientras rastrean lo peor de la humanidad, cada uno con su propia actitud y habilidades.

¿Por qué debemos verla? Es una serie remotamente inspirada en el misterioso personaje de Marvel. Eso nos tiene muy curiosos.

Bad Hair

Sinopsis: Ambientada en 1989, narra el extraño suceso de un cabello postizo que parece tener vida propia y que afecta a una mujer que desea abrirse paso en la television.

¿Por qué debemos verla? Es una película de Justin Simien, el creador de Dear Withe People, razón suficiente para verla, pero además su tráiler es realmente fantástico.

Quibi

Quibi pone toda la carne en el asador en una serie que promete. Veamos de qué va.

The Expecting

Sinopsis: Después de quedar embarazada en circunstancias misteriosas, una mesera (AnnaSophia Robb) se embarcará en un viaje para descubrir la verdad que rodea a su embarazo

¿Por qué debemos verla? ¿Conspiraciones detrás de un embarazo? Quién no querría ver algo así.