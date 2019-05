¿Qué pasa con mi celular Huawei o Honor ahora?

Angela Lang/CNET

Si estás preocupado porque tienes un celular Huawei o Honor y has leído que tu teléfono podría dejar de actualizarse y perder las más importantes novedades de Android y las aplicaciones de la Google Play Store, has llegado al lugar correcto. Esto es lo que sabemos hasta el momento de cómo tu celular se podría ver afectado por la ruptura de relaciones entre Google y Huawei.

¿Dejará de funcionar Android en mi celular Huawei o Honor?

De momento, la respuesta es no. "Para los usuarios de nuestros servicios, Google Play y la protección de seguridad de Google Play Protect seguirá funcionando en dispositivos Huawei actuales", dijo un portavoz de Google a CNET. Esto significa que tus apps continuarán actualizándose, al menos hasta que sean compatibles con la versión de tu sistema operativo, que es, en realidad, el que dejará de recibir actualizaciones.

Huawei también dijo en un comunicado que la empresa "continuará ofreciendo actualizaciones de seguridad en celulares que ya han sido vendidos bajo las marcas Honor y Huawei y también a tabletas, cubriendo aquellas que han sido vendidas y que aún están en las tiendas".

Es decir, si te compras un celular o tableta Huawei o Honor mañana, estos continuarán teniendo Android, la Google Play Store, y las actualizaciones de seguridad.

¿Podré actualizar mi celular a Android Q?

Probablemente no. Si Google está terminando su relación con Huawei ahora, es potencialmente previsible que ningún celular nuevo incluya una versión de Android nueva. Huawei está participando en el desarrollo de Android Q, y la beta actual permite que celulares Huawei Mate 20 Pro se actualicen a la misma. Android Q, y la beta actual permite que celulares Huawei Mate 20 Pro

¿Qué futuro tiene Android para Huawei y Honor?

Existen dos opciones en el camino de la empresa china, segundo fabricante mundial de celulares, el primero de ellos es tener su propio sistema operativo, un plan en el que la empresa ya había venido trabajando desde que el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a ZTE que evitaron que la compañía pudiera utilizar Android.

El segundo es que aunque Google no trabaje con Huawei directamente para el desarrollo del sistema operativo, Huawei puede seguir utilizando Android Open Source Platform (AOSP), una plataforma libre que cualquier empresa puede utilizar para incorporar en sus productos.

Esto hace que los celulares no tengan las últimas novedades del sistema operativo a tiempo, y además no les permite tener acceso a la Google Play Store ni a ninguna app de Google —bye, bye Google Maps, Chrome o YouTube— y obligaría a Huawei a tener su propia tienda de apps, que por otro lado la empresa ya posee no solo en china sino que también hay una versión para occidente.

Utilizar AOSP no es raro, un ejemplo de ello son las tabletas de Amazon, que tienen su propia versión de Android llamada Amazon Fire OS y poseen su propia tienda de aplicaciones. Eso sí, Microsoft y Nokia ya intentaron ser una alternativa a Android y iOS y no tuvieron el soporte de los desarrolladores.

