¿Qué dispositivo para el hogar inteligente debes comprar primero?

La tecnología para el hogar inteligente no es nada nuevo ––los aficionados a la automatización del hogar han disfrutado de la evolución de esta tendencia desde hace décadas––, pero en los últimos años ha llegado más que nunca hasta el mercado masivo. Los dispositivos caseros de alta tecnología que ya pueden conectarse como la Echo de Amazon, el Learning Thermostat de Nest y el Video Doorbell de Ring se han convertido en éxitos de venta al ofrecer diseños atractivos y beneficios tangibles, muchos de ellos a precios que no son irrazonablemente altos.

¿El resultado? Un mercado masivo de hogares inteligentes que está experimentando un gran impulso. Un estudio reciente de GfK encontró que más de la mitad de los hogares en Estados Unidos ahora ya tienen al menos un dispositivo inteligente ––más de un tercio incluyen dos o más.

Por supuesto, ese estudio nos deja a casi la mitad de nosotros que todavía no hemos comprado ninguno. Muchos tal vez decidan posponer la idea de tener conectado todo lo que hay bajo su techo y compartir con Silicon Valley los datos que recogen sus sensores, las cámaras de seguridad y los micrófonos ––pero con una amplia variedad de dispositivos inteligentes disponibles en tu almacén local, otros simplemente pueden no saber por dónde empezar. Con este fin, aquí te dejamos un vistazo para poder responder una pregunta no tan simple: ¿Qué producto para el hogar inteligente debo comprar primero?

Planea tu hogar inteligente con un propósito

Pregúntate: ¿qué es lo que quieres de tu hogar inteligente? Como alguien que asiste a las presentaciones de la nueva tecnología para el hogar inteligente día tras día, puedo asegurarte que tienes opciones. ¿Deseas controlar tus cosas y cuidar tus pertenencias con un sistema de seguridad 'hágalo usted mismo' y obtener imágenes en video que puedes consultar desde tu teléfono? ¿Quieres comodidades más sencillas como operar tus luces y termostatos con control de voz? ¿Quieres inteligencia artificial y aparatos conectados a la nube para ayudar a mantener frescos los alimentos en tu cocina?

Para descubrir qué es lo que quieres, piensa primero en las cosas que haces de forma cotidiana en tu casa y busca mejoras tecnológicas que te puedan parecer significativas. ¿Tiendes a pasear de habitación en habitación antes de irte a la cama apagando las luces que dejaron prendidas los niños? Si este es el caso, entonces te hará sentido tener focos inteligentes que pueden apagarse tan sólo con un comando de voz o con tocar tu teléfono. ¿Compras mucho en línea y te preocupa que los ladrones se roben los paquetes que dejan en tu puerta mientras estás en el trabajo? Un timbre equipado con video que puedes ver de forma remota podría ser una buena opción.

Versatilidad en su valor

Si nada en específico salta de inmediato a tu mente y sólo tienes una curiosidad general acerca de lo que una casa inteligente podría ofrecerte, entonces busca dispositivos flexibles y multifuncionales que puedas usar de muchas maneras diferentes. Una pequeña bocina inteligente como la Echo Dot de Amazon o la Home Mini de Google son una excelente manera de presenciar de qué son capaces los asistentes del hogar artificialmente inteligentes como Alexa y Google Assistant, y ninguna de las dos te costará más de US$50. El enchufe inteligente WeMo Mini de Belkin es incluso más económico, y te permitirá automatizar cualquier cosa que conectes ––lámparas, ventiladores de escritorio, ollas, calentadores portátiles, lo que se te ocurra.

Como siempre, cuando tengas alguna duda, es mejor comenzar por lo más pequeño. Una vez que encuentres un producto que te guste, puedes comenzar a construir alrededor de él agregando otros dispositivos compatibles que lo hagan aún más inteligente y que le brinde un atractivo único. Nuestro rastreador de compatibilidad del hogar inteligente puede ser una herramienta realmente útil para este objetivo.

Tyler Lizenby/CNET

Analiza bien tus opciones de plataforma

Por ejemplo, si estás comprando una nueva computadora, lo primero que tendrás que decidir es qué sistema operativo vas a querer usar ––Mac, Windows, Chromebook, etc. La tecnología para el hogar inteligente es similar en este aspecto, ya que la mayoría de los dispositivos más populares están diseñados para funcionar dentro de un ecosistema más amplio de objetos ––las plataformas más comunes son las de control de voz como Alexa de Amazon, el Google Assistant y los controles de Siri que vienen con el Apple HomeKit. Los centros de control de nombres como Wink y Samsung SmartThings ofrecen plataformas dedicadas capaces de ayudar a que los diferentes dispositivos se lleven bien. También podrías mantener el funcionamiento de las cosas de manera conjunta, apegándote a los dispositivos que funcionan con IFTTT, una plataforma de automatización en línea y gratuita.

Comprender los puntos fuertes y los puntos débiles de cada una de estas opciones puede ayudarte a desarrollar una configuración de hogar inteligente que tenga sentido para ti, especialmente si planeas usar varios tipos de dispositivos. La casa inteligente es simplemente mejor cuando las cosas funcionan juntas.

Dicho esto, la mayoría de los dispositivos ofrecen sus propias apps y controles dedicados, y se pueden usar de forma independiente en cualquier plataforma en el momento en que los sacas de su caja. Eso significa que no necesariamente necesitas hacer algún compromiso de inmediato. Además de eso, cada vez más productos admiten múltiples plataformas ––comenzando con dispositivos inteligentes como estos que pueden ayudarte a mantener tus opciones abiertas si no estás decidido por el momento. Aquí hay algunas sugerencias rápidas que se ajustan a una factura controlada:

Agrandar Imagen Ry Crist/CNET

Focos inteligentes

Enchufes e interruptores inteligentes

Enchufe inteligente WeMo Mini



Interruptor iDevices



Enchufe inteligente iHome iSP8



Interruptor inteligente Eufy Mini



Agrandar Imagen Chris Monroe/CNET

Termostatos inteligentes

Ecobee4



Nest Thermostat E



Honeywell Lyric T5



Emerson Sensi



Cerraduras inteligentes

También me gustaría añadir que si tienes algún interés por los controles de voz, comenzar ya sea con la Echo Dot de Amazon o la Home Mini de Google es una de las mejores selecciones básicas para comenzar tu casa inteligente. Incluso si ignoras las integraciones del hogar inteligente que permiten que Alexa o el Google Assistant controle cosas como luces y termostatos, cada dispositivo vale la pena por su precio de US$50 sólo como para para controlar la música a través de tu voz, podcasts, titulares de noticias y temporizadores de cocina.

Haz tu tarea

La mejor manera de elegir los dispositivos adecuados para tu hogar es comprender lo que te ofrecen todas las opciones y reducirlas poco a poco. Con una variedad tan enorme de alternativas luchando en un complejo escenario de plataformas y estándares competitivos, hacerlo rápido puede llevarte a tener confusiones.

Pero oye, ¡ahí es donde entramos nosotros! Nuestras revisiones de productos, listas de los mejores, guías de compra, contenido de 'cómo hacerlo', publicaciones explicativas y artículos destacados del Hogar Inteligente de CNET, están todos destinados a ayudarte a comprender lo que ofrece un espacio habitable más conectado (y donde no alcanza). Si está buscando ideas sobre cómo puedes poner un hogar más inteligente a trabajar, te ayudaremos a hacer una lluvia de ideas. Si estás atascado tratando de elegir entre dos dispositivos aparentemente idénticos, también podemos ayudarte con eso. Si deseas profundizar más en las preocupaciones que te genera la privacidad y seguridad antes de comprar, lo tenemos cubierto.

En pocas palabras: nunca ha habido un mejor momento para que pruebes una primera experiencia en la automatización del hogar. Explora tus opciones y encontrarás muchas maneras de comenzar tu hogar inteligente de manera correcta.