¿Qué cable HDMI debo comprar?

Los cables HDMI están en todas partes. En los anaqueles en las tiendas de equipos electrónicos, en la fila para pagar de los minoristas grandes y por doquier en la web. Este tipo de cable se ha convertido en algo muy común, pero eso no significa que sencillamente puedes echar mano a uno y esperar que funcione como quieres,

Por ejemplo, aunque la mayoría de los nuevos cables manejan bien resoluciones Ultra HD 4K, quizás no puedan con el 4K de alto rango dinámico (HDR). Así que si estás pensando en comprar un televisor, un reproductor Blu-ray de 4K o un media streamer HDR de 4k, quizás también tengas que comprar cables HDMI nuevos. Afortunadamente, puedes sacar el mayor desempeño posible a un cable HDMI por menos de US$10. Eso si es que necesitas cables nuevos.

¿De verdad necesitas cables nuevos?

Antes de ofrecerte las recomendaciones, primero un consejo.

Que vayas a comprar un televisor nuevo no significa necesariamente que necesitas cables HDMI nuevos, aunque el aparato sea un 4K con HDR. A distancias cortas, digamos menos de 2 metros (6 pies), cualquier cable reciente HDMI "High Speed" debe funcionar bien. "Alta velocidad" es la clasificación que usan las compañías para indicar que los cables tienen el ancho de banda suficiente para manejar resoluciones 1080p y mayores.

El ancho de banda es como un tubo, que debe ser lo suficientemente ancho para manejar las señales de material 4K y HDR.

Desafortunadamente, no hay forma de saberlo si el cable puede aceptar ese ancho de banda con solamente mirarlo. Aunque diga "High Speed", eso no es totalmente útil. Un cable puede considerarse "high speed" si maneja 1080p, pero eso no es suficiente para resolución 4K. La única forma de saber es probarlo.

La buena noticia es que, si funciona, funciona. Por ejemplo, si envías una señal HDR 4K de un reproductor Blu-ray 4K al televisor, y éste la muestra, entonces listo. No es posible conseguir una señal mejor con un cable HDMI diferente. La tecnología no funciona así.

Un cable HDMI solamente puede tener dos "fallas". La más probable es que no pase la señal, y eso lo ves cuando la pantalla se queda negra o parpadea. Primero, verifica que todo está conectado correctamente, y después que la configuración es la debida.

También tienes que recordar que si un paso en la cadena no es HDR 4K, todo se echa a perder. Es decir, si conectas un reproductor Blu-ray 4K a una barra de sonido viejita y entones a un televisor 4K, el televisor no podrá recibir la señal 4K. Además, muchos televisores solamente tienen una entrada HDMI que sea 4K. Verifica eso también. Así las cosas, si la configuración de los equipos es la correcta, entonces pudiera ser el cable, así puedes pasar a leer la próxima parte.

La única otra falla de un cable HDMI son las chispas, que parece como nieve en la pantalla. Puede ser fuerte y parecer estática, como un televisor viejo en un canal que no trasmite nada, o parpadeos al azar de puntos blancos. Esto significa que necesitas cables nuevos.

Si el televisor recibe la misma resolución que se le envía (digamos, el televisor es HDRI 4K y envías una señal HDR 4K), entonces todo está bien. Un cable diferente no va a mejorar la imagen en nada.

Recomendaciones de cables nuevos

Así las cosas, digamos que no quieres preocuparte más por el asunto, no quieres arriesgarte a tener un televisor que no funciona mientras esperas a que te lleguen los cables que ordenaste, o sencillamente estás seguro de que los cables que tienes ahora no funcionan. Estas son algunas opciones.

Hay cables más baratos que los que presentamos a continuación, pero los que te recomendamos son de compañías con reputación que tienen buenas reseñas de sus productos y que producen buenos cables HDMI desde hace años. También tienen la clasificación adecuada para manejar material 4K y HDR. Lo que es decir, si quieres la respuesta corta y no pensar más en eso, éstas son las mejores opciones, dependiendo de dónde quieras comprar los cables. Yo usé un cable de 1.8 metros (6 pies) como ejemplo de precios, pero cada marca o tienda también ofrece cables más largos y más cortos

AmazonBasics High-Speed HDMI Cable: US$7

La versión más sencilla. "Cumple las normas HDMI más recientes (Video 4K a 60 Hz, 2160p, profundidad de color 48 bit/px)… ". También vienen en paquetes con varios largos, como 3 y 15 pies.

Entrega gratis si eras miembro de Prime, y tienen garantía de por vida. 4.7/5 estrellas en 13,697 reseñas.

Monoprice Certified Premium Ultra Slim: US$4

La marca más famosa de cables HDMI económicos, Monoprice, tiene docenas de opciones para escoger. El cable que mostramos aquí es "Premium Certified", que en realidad es una certificación. Significa que se garantiza, más o menos, que el cable funcione con 4K y HDR. No tiene necesariamente que funcionar con 4K HDR, pero si ves un cable que sea Premium Certified y tiene el holograma y el código QR correspondientes, es una buena apuesta.

Monoprice está entre las marcas más económicas de cables Premium Certified en el mercado. También tienen versiones más largas y gruesas. Este cable también se vende en Amazon por US$6.

Walmart - Tripp Lite P568-003-FL: US$8

En Walmart hay docenas de cables HDMI. Entre los que parecen venderse solos, evidenciado por la etiqueta "Free Pickup", el Tripp Lite de este enlace alega en un lugar que tiene una capacidad de 18 Gbps, aunque en dos otros dice 10.2. Esto no sería importante si incluyera la velocidad de señales 4K que puede manejar, pero no está especificado, ni si puede manejar HDR. Si te fijas bien en los detalles, verás que tiene garantía de por vida. Aunque es un cable plano y mide solamente 0.9 metros (3 pies), no ver ninguna razón para comprar este cable, pero es una opción.

Aunque Target vende algunos cables HDMI económicos (aunque costosos en comparación con otros), ninguno dice ser capaz de un ancho de banda de 18 Gbps, algo que sí tienen muchos otros cables baratos, y por lo tanto probablemente no puedan manejar HDR 4K. Quizás pueda, pero como no estamos interesados en "quizás" es mejor olvidarse de Target..

Best Buy – Dynex DX-SF116: US$6

La mayoría de los cables que vende Best Buy son exageradamente caros. Todavía venden uno de 0.6 meros (2 pies) en US$435, por ejemplo. Pero tienen algunos que no están mal. Este cable Dynex tiene 1.8 metros (6 pies) y "apoya una velocidad máxima de 18 Gbps".

Pero tiene una garantía de solamente 90 días, así que las opciones anteriores probablemente son una mejor opción.

En resumen

Naturalmente, hay muchas otras opciones.

Si quieres seguir buscando la mejor oferta, asegúrate de que el cable que buscas es Premium Certified, puede manejar 4K/60 o tiene un ancho de banda de 18 Gbps. Encima de eso, si tiene una garantía como la de Amazon o Monoprice, mejor.

No existen "versiones" de cables HDMI. Por lo tanto, tampoco existe un cable "HDMI 2.0". Los números de la versión se refieren a las conexiones en tu televisor, recibidor, barra de sonido, etc. De manera que si tu televisor y reproductor Blu-ray 4K necesitan los dos HDMI 2.0 para ver material HDR, pero el cable que los conecta no puede manejar ese tipo de señal, entonces te veo mal.

Mientras que el cable tenga el suficiente ancho de banda, todo está bien. La velocidad 18 Gbps de que hablamos aquí está incluida en la especificación HDMI 2.0, de manera que si un cabe indica que la tiene, probablemente pueda manejar la cantidad de datos adicional que las conexiones HDMI 2.0 pueden ofrecer.

No te preocupes por los cables que indican tener " Ethernet". La mayoría de los cables tienen esto, pero no es necesario porque ningún equipo lo usa, y probablemente nunca lo habrá.

Si necesitas cables más largos, a lo mejor te conviene usar cables activos. Estos consumen un poco más de electricidad de la conexión HDMI para fortalecer la señal. Monoprice, por ejemplo, tiene algunos que usan tecnología Spectra7, anteriormente llamada RedMere. Hace poco compré uno de éstos para conectar mi proyector, y hasta el momento funciona muy bien. No hay una distancia específica a partir de la cual debas usar cables activos, todo depende de tus equipos. Un cable pasivo de 7.6 metros (25 pies) puede funcionar entre un recibidor y un televisor específicos, pero no entre otro recibidor y televisor. Los cables largos activos deben ser suficientes para todo el mundo.

Por último, si quieres pasar los cables por una pared, asegúrate de comprar uno fabricado específicamente para ese fin. Verifica tu código de construcción local para ver lo que necesitas.