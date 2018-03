Como si tuvieras un genio en una mesa de tu sala, las bocinas inteligentes te permiten decir una orden y hacer que tu deseo se haga realidad. Puedes encender las luces, reproducir música, establecer un recordatorio o hacer una pregunta. Si eso te parece atractivo, tal vez es el momento de que te unas a esta creciente tendencia y te compres una bocina inteligente.

A diferencia de cuando esta categoría despegó en 2014 con la Echo de Amazon, ahora tienes muchas opciones. Amazon, Google y Apple tienen bocinas inteligentes muy atractivas, y la competencia entre estos gigantes tecnológicos ha hecho que esta categoría sea cada vez mejor.

Si tienes una afinidad por una de estas marcas en particular, tu trabajo de elegir una bocina es bastante sencillo. Checa esta liga para elegir una bocina inteligente de Amazon. La compañía que comenzó con la tendencia de bocinas inteligentes todavía tiene el mayor número de opciones.

Si deseas una bocina inteligente equipada con Google, elige Google Home Mini de US$50 para iniciarte en esta tendencia con una baja inversión. En cambio, compra la Google Home Max de US$400 si deseas una calidad de sonido impresionante y estás dispuesto a pagarla. La bocina original Google Home de US$130 también es una opción sólida si quieres algo intermedio.

La HomePod de Apple de US$350 es tu única alternativa si deseas una bocina inteligente con Siri, pero la buena noticia es que suena increíble. (Simplemente no la coloques en una superficie de madera).

Si las marcas no te importan mucho, todas las opciones pueden parecer intimidantes al principio, pero elegir la bocina inteligente perfecta para ti puede ser fácil si sabes lo que estás buscando. Para eso, estamos aquí para ayudarte.

El mejor inicio: Echo Dot de Amazon

Precio: US$50

¿Por qué es genial?: La bocina de Alexa sigue siendo la mejor. El asistente digital de Amazon aún tiene más habilidades que los asistentes competitivos de Google (llamado Google Assistant) y Apple (Siri). Si no quieres lidiar con las complejidades de la categoría y quieres una respuesta sencilla a qué deberías comprar para probar una bocina inteligente, la respuesta es esta.

La Echo Dot de Amazon cuesta sólo US$50 y a menudo puedes encontrarla a la venta por menos. Ofrece la misma inteligencia que los dispositivos Echo más caros. Sacrificas algo de calidad de sonido por el tamaño y el precio, pero se conecta a tus propias bocinas, por lo que puedes compensar esa diferencia fácilmente.

La mejor oferta por tu dinero en calidad de audio: Sonos One

Precio: US$200

¿Por qué es genial?: La Sonos One de US$200 es la mejor opción si quieres una bocina inteligente que suene genial. Puedes comprar dos Sonos por aproximadamente el mismo costo que la bocina inteligente premium de Google, la Home Max de Google o la HomePod de Apple. Puedes conectar las dos unidades para reproducir sonido estéreo, pero incluso una sola bocina suena increíble y reproduce una amplia variedad de géneros musicales.

Si aún no tienes afinidad por Alexa o el Google Assistant, puedes estar seguro de que Sonos tampoco. El Sonos One tiene incorporada a Alexa y la compatibilidad con el Google Assistant se podrá instalar a finales de este año, convirtiendo a Sonos One en una bocina inteligente de gran calidad de audio y un precio razonable que contará con la inteligencia combinada de una Echo de Amazon y una Google Home. Además, Sonos recibirá Airplay 2 de Apple más adelante este año, permitiéndote controlar la bocina desde cualquier dispositivo con Siri habilitado, como tu iPhone. Es una oferta difícil de superar.

Lo mejor para asistencia personalizada: Home Mini de Google

Precio: US$50

¿Por qué es genial?: Google hizo un trabajo admirable el año pasado al ponerse al día con Amazon en la carrera por tener la mejor bocina inteligente. El Google Assistant ahora tiene casi tantas funcionalidades como Alexa, por lo que la Home Mini de Google de US$50 es una alternativa sólida a la Echo Dot de Amazon. Además, el Google Assistant es un poco más inteligente que Alexa. Entiende el contexto si haces preguntas múltiples sobre el mismo tema. Por ejemplo, si le pides una lista de las películas de George Clooney, Google te lo dirá. Después puedes preguntarle: "¿Qué edad tiene?" y Google sabrá que te refieres a George Clooney y responderá. Además, el Google Assistant usa el motor de búsqueda masivo de Google para encontrar una respuesta.

Además, las bocinas inteligentes de Google también funcionan con Google Calendar y Google Maps, lo que hace que esta bocina sea mucho más inteligente si usas regularmente estos servicios. Google es excelente para guiarte en las recetas, ya que puedes ir paso a paso y saltar hacia adelante o hacia atrás. El Google Assistant también puede reconocer varias voces, por lo que dará a ti y a tu pareja respuestas diferentes si cada uno pregunta sobre sus calendarios. Alexa también puede hacer esto, pero Google todavía tiene la ventaja en inteligencia auxiliar. La Home Mini de Google es una forma excelente y económica de aprovechar esta inteligencia.

Lo mejor para controlar hogares inteligentes: cualquier bocina con Alexa

Precios: de US$50 a US$230

¿Por qué Alexa es la mejor?: Tener que elegir entre Alexa y el Google Assistant como el mejor dispositivo para controlar tu hogar inteligente es un poco como querer dividir un pelo. Alexa tiene más integraciones, pero Google tiene las principales y muchas propias. Google responde a las órdenes de forma más fluida, pero la app de Alexa es más fácil de navegar.

Así que al final, le daremos una ventaja inteligente a Alexa por un par de razones. Las opciones de hardware adicional hacen la diferencia. La Echo Show de US$230 tiene una pantalla que puede mostrarte el estado de tu hogar inteligente. La Echo Plus de US$150 tiene un centro de control inteligente integrado para que puedas sincronizar tus pequeños sensores directamente. Finalmente, las empresas todavía tienden a salir primero con las integraciones de Alexa. Cuando sale al mercado un nuevo dispositivo inteligente para el hogar, la integración con Alexa es casi inmediata. La integración con el Google Assistant generalmente viene después, y eso es suficiente para darle la ventaja a Alexa, por ahora.

El mejor sonido, sin importar el precio: HomePod de Apple

Precio: US$350

¿Por qué es genial?: La primera bocina inteligente de Siri adapta su sonido a la sala en la que te encuentras y suena increíble tocando todos los géneros de música. Su sonido supera por mucho al de la Sonos One e incluso destruye a la Home Max de Google que tiene un precio similar. Gracias a Siri, también puedes controlar tu casa inteligente y pedir ayuda como lo harías con las otras bocinas inteligentes.

Sin embargo, la HomePod de Apple es un poco más limitada que el resto. Sólo puedes reproducir música del servicio de música de Apple. El resto de las bocinas te dan algunas opciones de los servicios más populares de transmisión. En cuanto al hogar inteligente, estás limitado a dispositivos que funcionen con la plataforma de hogar inteligente de Apple llamada HomeKit. Entonces, el HomePod tiene algunas limitaciones que el resto no tiene, pero eso no debería importar si ya estás interesado en productos Apple y sólo deseas una excelente calidad de audio.

Otras opciones

Esas bocinas inteligentes son nuestras favoritas, pero aún tienes muchas otras opciones si estás buscando algo muy específico. Lee esta reseña para un análisis de Alexa vs Google Assistant vs Siri si quieres decidir por una plataforma.

Ni el Echo original de Amazon ni el Home original de Google aparecieron en las reseñas de arriba porque puedes obtener la misma inteligencia por menos con versiones más pequeñas de cada uno. Dicho esto, si quieres una bocina inteligente que sólo se enfoque en el precio o en el sonido premium, ambos siguen siendo opciones sólidas.

Amazon también tiene un dispositivo con una pantalla, un dispositivo dirigido a amantes de la moda y muchos otros dispositivos de proveedores externos con Alexa incorporada. Echa un vistazo al Amazon Tap o al UE MegaBlast si quieres Alexa en un dispositivo portátil. Las bocinas de proveedores externos de Google también van en aumento, y Google tiene pantallas inteligentes en camino. El TicHome Mini y el JBL Link 20 son versiones portátiles de Google Home.

Finalmente, Harman Kardon Invoke utiliza el asistente de Microsoft, Cortana. Es lo suficientemente competente si eres un fan de Windows, pero por lo demás no tiene suficiente para que se destaque entre la multitud.

Piensa en qué plataforma o funciones te gustaría tener, y podrás reducir rápidamente tus opciones y encontrar la mejor bocina inteligente para ti y tu familia.