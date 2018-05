Qualcomm

Los casos de realidad virtual independientes como Oculus Go no son todo lo que esperábamos, y las gafas inteligentes siguen siendo un desastre. Si los dispositivos AR y VR no se vuelven más sencillos y más baratos, es posible que nunca se pongan de moda. Qualcomm está tratando de ayudar con un nuevo chip, el Snapdragon XR1, destinado a hacer los wearables AR y VR más asequibles e incluso ayudar a los que están asistidos por Inteligencia Artificial.

XR significa "Realidad ampliada", la terminología de Qualcomm para AR, VR y todo lo demás. Pero no esperes auriculares mágicos holográficos como Magic Leap. XR1 tiene como objetivo hacer que las gafas inteligentes existentes funcionen mejor y sean más baratos. Qualcomm apunta específicamente a XR1 para ayudar a que AR y VR sean más convenientes, cómodas y asequibles.

Qualcomm ya tiene cuatro socios de hardware trabajando en dispositivos ejecutados por XR1: HTC Vive, Vuzix, Meta y Pico, pero aún nadie ha anunciado un dispositivo listo para la venta.

Más dispositivos como las Oculus Go VR

Qualcomm ya fabrica chips que están en auriculares VR independientes. De hecho, el hardware de Qualcomm está en todos los principales hardware de realidad virtual: Oculus Go, Lenovo Mirage Solo, Samsung Gear VR y HTC Vive Focus. Según representantes de Qualcomm, el Snapdragon XR1 admite VR con el seguimiento de sala completa de "6 grados de libertad", como lo que pueden hacer los auriculares independientes Mirage Solo VR de Google y Lenovo, o unas gafas VR más básicas como Oculus Go, que te mantienen en un solo lugar. Se espera que los controles de realidad virtual sean similares a los de Oculus Go, Gear VR, Google Daydream y Mirage Solo actualmente.

Lo que no está claro es si XR1 va a lograr mejorar los gráficos para una nueva realidad virtual móvil. De hecho, según Qualcomm, el Snapdragon 845 existente (e incluso el 835) son procesadores más "premium" cuando se trata de hacer que los gráficos se vean nítidos y vívidos (el Snapdragon 835 está en los auriculares VR independientes del Mirage Solo de Lenovo y el HTC Vive Focus). Las ventajas del XR1 podrían radicar en la reducción de la latencia y en hacer que todo funcione sin problemas, lo cual es mucho de lo que hace que la realidad virtual sea realmente interesante.

Una nueva ola de lentes inteligentes



El nuevo chip XR1importa porque podría ser el comienzo de una nueva área de dispositivos AR y gafas inteligentes realmente buenas.

Vance Lance Anderson, vicepresidente de ventas empresariales de Vuzix, confirmó a CNET que la compañía está trabajando en dos nuevos dispositivos que usan el XR1: algo basado en los recientemente anunciados lentes inteligentes Blade y un dispositivo portátil de la empresa. Anderson no especificó cuán avanzado está el ciclo de desarrollo de Vuzix para su próximo hardware, pero que cualquier cosa con XR1 no será para 2018. (Entonces ... ¿2019?)

Anderson espera que XR1 permita que las gafas inteligentes reconozcan mejor las imágenes con cámaras incorporadas, ayude a navegar, se conecte a la IA de voz y básicamente haga todas las cosas que las gafas inteligentes prometieron cuando se conocieron las Google Glass.

Voz con Inteligencia Artificial es una de las tareas que XR1 promete hacer realmente bien, así como la visión de la computadora a bordo a través de cámaras. Gracias a esas habilidades, este chip podría llevar a más gafas a trabajar con conexión de voz en los próximos años, gafas que podrían ayudar a tomar fotos y buscar direcciones con más facilidad con las manos libres.