Tu cargador inalámbrico ya no será tan debilucho

Muy pronto, puede que no tardes toda la noche en cargar tu teléfono con un cargador inalámbrico.

El lunes, Qualcomm dijo que su tecnología Quick Charge llegará a los cargadores inalámbricos Qi, lo que les permitirá llenar rápidamente las baterías agotadas.

La carga inalámbrica, si bien es conveniente, ha tendido a ser lenta. En este momento, se tarda mucho más en cargar un dispositivo de forma inalámbrica de lo que se necesitaría conectándolo con un cable.

Las almohadillas de carga inalámbrica Quick Charge funcionarán con los adaptadores Quick Charge 2.0, 3.0, 4 y 4+ que millones de personas ya utilizan. Los dispositivos que actualmente usan Quick Charge incluyen el LG G7 ThinQ y el Razer Phone 2.

Qualcomm también dijo que ha habido cargadores inalámbricos en el mercado que afirmaban que tenían la tecnología de carga rápida, sin estar realmente certificados.

Xiaomi, el fabricante chino de teléfonos móviles y scooters, es la primera compañía en fabricar una almohadilla de energía inalámbrica con capacidad de carga rápida, el Mi Wireless Charging Pad.

La noticia fue parte de una ola de anuncios de Qualcomm en el MWC 2019 en Barcelona. La mayor feria comercial móvil del mundo también vio el anuncio de compañías que trabajan con Qualcomm en 5G y otras tecnologías. Junto con las noticias de carga rápida, Qualcomm dijo que su primer procesador que integra su módem 5G con su procesador de aplicaciones llegará más adelante este año.

CNET y CNET en Español están en Barcelona con todos los detalles del Mobile World Congress en esta ciudad.

Sigue aquí toda nuestra cobertura.

Y además te contamos qué es CRISPR, la herramienta que está transformando la ingeniería genética: Esto es todo lo que tienes que saber de esta herramienta para la edición genética que un día podrá curar enfermedades, erradicar especies y diseñar bebés.

¿Cuál comprar? Galaxy S10 vs. Galaxy S10 Plus vs. Galaxy S10E vs. Galaxy S10 5G: Comparamos las especificaciones, diseño y otras características de los nuevos Galaxy S10 para determinar sus diferencias.