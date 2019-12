El chip Snapdragon 865 de Qualcomm deslumbra en primeras pruebas de velocidad

Jessica Dolcourt/CNET

Los celulares en 2020 serán más rápidos que los modelos de este año, pero ¿qué tanto? Pues mucho, potencialmente. En las semanas pasadas, le di una probadita por primera vez a estas velocidades cuando probé un teléfono maqueta que usa el Snapdragon 865, el chip que probablemente será el alma de los teléfonos gama alta Android de próxima generación, como el Galaxy S11. Con base en mis primeros resultados, podemos esperar mucho de estos chips. (Sigue leyendo los resultados.)

Aunque Samsung no ha anunciado el Galaxy S11 que esperamos conocer a finales de febrero, incluso ni siquiera ha dicho que su nuevo teléfono insignia vaya a usar el Snapdragon 865, la línea Galaxy es típicamente de las primeras (si no los primeros teléfonos) en lanzar los más recientes procesadores de Qualcomm. Muchos otros modelos de gama alta también tendrán el Snapdragon 865 dentro.

Un chip más rápido es una gran cosa por dos razones fundamentales. Primero, mientras más rápido pueda el procesador hacer una tarea, más rápido podrá pasar a la siguiente. Por ejemplo, abrir la aplicación de la cámara. Mientras más rápido se inicie la aplicación, más rápido podrá tomar la fotografía. ¿Cuántas fotos te has perdido porque la cámara no se inicia a tiempo?

Segundo, un chip más rápido también puede realizar tareas más grandes y complicadas en el mismo intervalo de tiempo que un chip más lento, lo que podría permitirle hacer algo que no habrías podido hacer o no hubieras querido hacer en tu dispositivo del año pasado. Volviendo al ejemplo de la fotografía, es posible que pierdas la paciencia esperando 10 segundos para procesar una toma avanzada en modo nocturno, pero si te toma solo cinco segundos, quizá tomarías más fotos. Esto enriquecerá tu experiencia y te brindará más fotos que podrá disfrutar y compartir.

En el mundo de los videojuegos, eso podría agregar más detalles o generar una imagen más suave.

Sin embargo, la velocidad no lo es todo. Junto con el soporte para mayor capacidad fotográfica, funciones para gaming y una conexión de datos lista para la red 5G, el Snapdragon 865 también está diseñado para mejorar 35 por ciento la eficiencia de uso de energía, lo que significa que tu teléfono podrá hacer más sin agotar la vida de la batería tan rápido.

Entonces, ¿qué tan rápido es el Snapdragon 865?

Qualcomm dice que el procesador 865 ofrece velocidades 25 por ciento más rápidas que el Snapdragon 855 del año pasado. De hecho, muchas de nuestras pruebas excedieron esa cifra, con un resultado incluso llegando a 77 por ciento. Pero antes de que eches las serpentinas y el confeti, hay algunas cosas que deberías saber.

La prueba se ejecutó en dispositivos de referencia que Qualcomm le dio a los periodistas durante su cumbre anual de Snapdragon. Estos son dispositivos de trabajo que vienen precargados con aplicaciones de evaluación comparativa. Se ejecutan en Snapdragon 865, con múltiples cámaras y pantallas agradables (consulta las especificaciones más abajo, si tienes curiosidad). Los dispositivos de referencia son útiles para probar aplicaciones y características, pero no son teléfonos de marca que algún día podrías comprar.

Dado que hay muchos factores involucrados en la creación de un dispositivo comercial, podría haber una brecha entre los resultados de esta prueba y lo que obtendrás en tu teléfono. Debes tomar en cuenta también que las pruebas de evaluación comparativa son sintéticas —intentan aproximarse a un escenario del mundo real, pero no miden los resultados del mundo real. Por lo tanto, tu experiencia puede ser diferente cuando abres la aplicación y procesas la foto, o juegas un videojuego real en lugar de ejecutar una serie de imágenes controladas.

Al final, el porcentaje de ganancia en un teléfono terminado puede no importarte tanto como lo que puedes hacer con el dispositivo. Entonces, ¿para qué usar estas pruebas comparativas? Porque pueden ser útiles para crear una base de comparación con los resultados de los dispositivos reales. Es una forma de tratar de normalizar todas las variables que vienen con un dispositivo, desde el conjunto de funciones hasta el software que usa cada fabricante de teléfonos para sintonizar el teléfono.

Para esta prueba, comparé el 865 del teléfono de referencia con el Galaxy Note 10 Plus, que cuenta con un chip Snapdragon 855, y el OnePlus 7T, que usa el mejorado procesador 855 Plus de Qualcomm y tiene más memoria RAM. Este paquete hace al 7T ( y a la edición 7T 5G McLaren), en teoría, el teléfono Android más rapido que puedes comprar actualmente. Dado que Qualcomm asegura que la velocidad se aplica al Snapdragon 855 y no al 855 Plus, verás una brecha más pequeña con el modelo 855 más rápido. En una prueba, el 865 obtuvo una puntuación más baja que el OnePlus 7T con 855 Plus, incluso después de un promedio de dos pruebas.

Finalmente, mi dispositivo de referencia vino con algo llamado Modo de rendimiento activado. Esto produciría puntuaciones aún más altas, pero también requiere un mayor costo de batería. Mi compañero de pruebas y yo desactivamos el modo de rendimiento para acercarnos más a la experiencia del mundo real.

Estos son los resultados de las pruebas comunes de benchmarking que miden el desempeño del CPU, el procesamiento de gráficos y más.

Resultado de benchmarking del Snapdragon 865

Snapdragon 865 dispositivo de referencia Galaxy Note 10 Plus con Snapdragon 855 OnePlus 7T con Snapdragon 855 Plus Porcentaje de ganancia sobre el Snapdragon 855 Porcentaje de ganancia sobre el Snapdragon 855 Plus GeekBench 5 núcleo único 926 635 790 46% 17% GeekBench 5 multinúcleo 3,452 2,414 2,828 43% 22% GeekBench compute benchmark RenderScript 2,882 2,446 2,712 18% 6% PCMark - Work 2 10,203 9,999 10,595 2% -4% GFxBench ES 3.1 1080 Manhattan offscreen 1 89fps 69fps 79fps 29% 13% GFxBench ES 3.1 1080 Carchase offscreen 1 51fps 42fps 47fps 21% 9% JetStream 2 116.62 65.928 66.729 77% 75% AnTuTu 557,906 457,954 489,194 22% 17%

Qué significan estas pruebas del Snapdragon 865

Si compras un nuevo teléfono en 2020 que utilice el nuevo chip de Qualcomm, quizá no superes el resultado de estas pruebas en lo rápido que se actualizan los gráficos de un videojuego o simulando una compleja carga de trabajo. Eso no es malo.

Cada marca de teléfono tiene su propio conjunto de ingredientes específicos que lo hacen funcionar más rápido o más lento que otros, incluso utilizando el mismo chip.

Lo que importa es que los teléfonos que cuentan con este procesador deberían ser significativamente más rápidos que los teléfonos que usan el 855. Eso los hace más avanzados, pero no significa que los modelos de 2019 ya no sirvan para nada. Todavía son bastante rápidos y pueden ser una excelente alternativa más económica a los teléfonos que llegarán en 2020.

Dicho esto, si siempre estás buscando el más reciente avance, estas pruebas del 865 sugieren que podrás procesar más imágenes y tareas más rápido sin agotar la batería, una combinación que, junto con velocidades ultrarrápidas de la red 5G que pueden recibir grandes cantidades de datos, podrían revelar nuevas maneras para usar nuestros teléfonos en 2020 y en el futuro.

Especificaciones del dispositivo de referencia con el Qualcomm Snapdragon 865

Pantalla de 5.9 pulgadas con resolución de 2,880x1,440 pixeles

Dos cámaras traseras, una al frente

Almacenamiento: 128GB

CPU: 4xA77 + 4xA55

DDR: 12GB LP5 dual rank