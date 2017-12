Sarah Tew/CNET

Este es un nuevo episodio en la batalla legal entre Qualcomm y Apple. Y en el capítulo de hoy, el fabricante de chips ataca de forma inminente y podría asestar un duro golpe a los de Cupertino, hasta el punto de que la empresa podría dejar de vender algunos modelos de iPhone X en Estados Unidos.

Como si de un seriado de lucha libre se tratara, Qualcomm y Apple se enfrentan de nuevo. Como recordarán los de Cupertino presentaron a inicios de año una demanda porque consideraban que el fabricante de chips les cobraba un exceso de regalías por su tecnología implementada en los iPhone. Desde entonces se ha desatado una tormenta que no ha parado, y que ahora suma la querella en los tribunales a una solicitud de acción a la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITC, por sus siglas en inglés).

Qualcomm ha introducido una demanda ante la ITC por la cual pide que se prohiba la importación y venta de ciertos iPhones que usan módems de Intel. Entre esos modelos no solo se encuentra el flamente iPhone X, también están los iPhone 8 y 7 Plus, 7 y 7 Plus. Eso sí, las únicas operadoras que se verían perjudicadas en Estados Unidos serían AT&T y T-Mobile, debido a que los iPhone vendidos en Verizon y Sprint incorporan chips de Qualcomm.

En el documento introducido ante la ITC, Qualcomm pide que se detengan las importaciones de los dispositivos que estarían infringiendo sus patentes. "Prevenir esa infracción, y por tanto, recompensar la innovación, es el objetivo para el que se diseño el sistema de patentes", recuerda la empresa.

Apple no hizo ningún comentario, pero remitió a CNET a su presentación del miércoles, en la que dijo que "el iPhone de Apple es la razón por la cual los consumidores se enamoraron de los teléfonos inteligentes y esto sigue empujando a Apple a crear e innovar con nuevos productos y tecnologías, como Face ID del iPhone X. La publicidad pagada de Qualcomm hace afirmaciones infladas en su papel en el desarrollo del teléfono inteligente, pero los hechos demuestran que fue Apple quien puso un teléfono-computadora fácil de usar en la palma de la mano de las personas, no Qualcomm".

La solicitud ante la ITC es el último movimiento en Qualcomm en la ardiente batalla de Apple por las patentes. Apple presentó una demanda contra Qualcomm por aproximadamente US$1,000 millones en enero, diciendo que el fabricante de chips inalámbricos no dio términos de licencia justos para su tecnología. Apple quiere pagar una cantidad menor por usar la tecnología de Qualcomm en sus dispositivos. Qualcomm, el mayor proveedor mundial de chips móviles, respondió demandando a Apple por infracción de patentes y buscando la prohibición de las ventas de iPhone. La compañía sostiene que ningún teléfono moderno, incluido el iPhone, habría sido posible sin sus tecnologías celulares.

Esta no es la primera vez que Qualcomm solicita a la ITC que se involucre en su batalla con Apple. En agosto, la ITC dijo que investigaría la queja de Qualcomm de que Apple estaba usando ilegalmente su tecnología celular en iPhones con módems fabricados por Intel. En esa demanda, Qualcomm también intentó prohibir todos los iPhones que usan chips de Intel.

Acudir a la ITC es una táctica común al entablar batallas sobre patentes porque la perspectiva de una prohibición del producto a menudo es lo suficientemente devastadora para que ambas partes participen en las mesas de negociación. Las empresas tecnológicas que involucran a la ITC en sus disputas a menudo resuelven una resolución antes de que se implemente cualquier prohibición.