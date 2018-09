Qualcomm acusa a Apple de compartir datos privados con Intel

Agrandar Imagen CNET

Los dimes y diretes entre Apple y Qualcomm no tienen pausa.

La fabricante estadounidense de procesadores está acusando a Apple de haber compartido información privada con su rival Intel para que esta última pudiera mejorar sus procesadores. Qualcomm ya presentó una demanda formal y el juicio comenzará en abril, de acuerdo con Bloomberg, que tuvo acceso a la documentación.

Los más recientes teléfonos de Apple utilizan módems y chips de Intel, los cuales sirven para que los teléfonos se conecten a redes celulares. Qualcomm asegura que Apple ayudó a Intel a mejorar esos módems por medio de herramientas y software propiedad de Qualcomm. Apple obtuvo acceso a este software hace unos años, cuando utilizaba procesadores de Qualcomm.

"Apple ha incurrido en una campaña de varios años de falsas promesas, robo y engaño diseñado para robar información confidencial y secretos de comercio de Qualcomm con el propósito de mejorar el desempeño y acelerar el tiempo para llevar al mercado chips de baja calidad, incluyendo los desarrollados por Intel", dijo Qualcomm en la demanda, según Bloomberg. "Apple usó la tecnología robada para desviar el negocio con Qualcomm hacia Intel".

Apple usó los chips de Qualcomm desde 2011 y hasta 2016, cuando la fabricante del iPhone comenzó a usar algunas unidades de Intel. En 2017 pasó a usar solo unidades de Intel por las disputas con Qualcomm. Los modelos más recientes del iPhone solo utilizan chips de Intel, dice Bloomberg.

Apple y Qualcomm ya suman más de 70 demandas y contrademandas entre ellos en todo el mundo, dice la agencia de noticias.

Una representante de Apple no hizo comentarios a CNET en Español sobre la nueva demanda, pero sí nos dirigió a un comentario que data del 20 de junio de 2017 y que dice: "Las prácticas ilegales de Qualcomm han dañado a Apple y a toda la industria. Nos proveen un solo componente, pero por años han solicitado un porcentaje del costo total de nuestros productos — creando un impuesto sobre la innovación de Apple. Creemos en el valor de la propiedad intelectual pero no deberíamos tener que pagar por tecnología [en la] que [Qualcomm] no tiene que ver. Siempre hemos estado de acuerdo en pagar una cuota por tecnología estándar usada en nuestros productos y dado que ellos se niegan a negociar los términos es que estamos solicitando ayuda de las cortes".

CNET en Español solicitó un comentario sobre el reporte de Bloomberg a Qualcomm y actualizaremos la nota cuando nos responda.