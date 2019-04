Los chips de Qualcomm quieren mejorar las cámaras en teléfonos económicos

Los teléfonos menos caros están a punto de recibir más funciones premium.

Qualcomm dio a conocer el 9 de abril sus nuevos procesadores Snapdragon 730, 730G y 665. Estos chips están destinados a teléfonos de gama alta y media, aunque no para los dispositivos insignia de gama ultrapremium como la línea Galaxy S10 de Samsung. Lo que ofrecen estos chips es que la gente que no puede o no quiere gastar más de US$1,000 en un celular podrá tener acceso a algunas de las codiciadas funciones presentes en teléfonos de la más alta gama en un dispositivo más asequible.

"Estamos llevando funciones como una inteligencia artificial sofisticada, experiencia excepcional de gaming y capacidades avanzadas de cámara a una amplia gama de dispositivos con un desempeño excepcional", dijo Kedar Kondap, el vicepresidente de gestión de producto de Qualcomm, en un comunicado.

El objetivo de las líneas de procesadores Snapdragon 6 y 7 ha sido el expandir las funciones premium a celulares menos caros, especialmente en regiones como China. La mayoría de los consumidores no pueden invertir una gran suma de dinero por un nuevo teléfono, pero casi todos quieren una cámara superpoderosa así como también inteligencia artificial avanzada y otras funciones.

Como lo ha descrito nuestra colega Jessica Dolcourt, la serie de chips Snapdragon 7 potencia dispositivos que se pueden considerar como "premium light", mientras que la serie Snapdragon 6 está destinado a dispositivos de gama media. Los nuevos procesadores no estarán en el Galaxy Note 10 de este año, por ejemplo, pero aparecerán en dispositivos un poco más baratos de empresas como Motorola, Oppo, vivo y Xioami. El nuevo Moto G7 de US$299, por ejemplo, usa el Snapdragon 632, que se presentó el año pasado.

Qualcomm dijo que los nuevos chips estarán en los teléfonos a mediados de 2019.

Snapdragon 730

El Snapdragon 730 contiene tecnología que anteriormente era exclusiva de la serie de procesadores Snapdragon 8, el chip que potencia dispositivos como el Galaxy S10.

Esta tecnología incluye procesamiento de inteligencia artificial en el 730 que es dos veces más potente que el predecesor de este chip, el Snapdragon 710. El motor de inteligencia artificial de cuarta generación de varios núcleos aumenta la velocidad de la inteligencia integrada en los teléfonos para las funciones de cámara, gaming, voz y seguridad.

"Muchos de los consumidores no se dan cuenta siquiera de que están usando inteligencia artificial", dijo Kondap en una rueda de prensa previa al anuncio de Qualcomm. "Pero no creo que es necesario que entiendan eso".

El chip permitirá que los asistentes de voz sean compatibles con varios teclados y mejorará la precisión en el reconocimiento de voz. El asistente digital del teléfono podrá detectar tu voz desde una mayor distancia aun en ambientes ruidosos.

El Snapdragon 730 también cuenta con Spectra 350 de Qualcomm, con un procesador de visualización de imagen computacional que hace de un teléfono hasta cuatro veces más eficiente con la energía. Esto significa que puedes captar videos 4K HDR en modo retrato (bokeh).

El ISP de visualización computacional es capaz de captar profundidad a alta resolución y puede respaldar tres cámaras para lentes ultra-ancho, retrato y telefoto. También puede captar fotos y videos en formato HEIF que tiene la mitad de tamaño de JPEG, lo que te permite almacenar más fotos en menos espacio.

Snapdragon 730G para los gamers

Qualcomm también ha diseñado un procesador móvil dirigido a jugar videojuegos en celulares. El Snapdragon 730G tiene reproducción de gráficas hasta 15 por ciento más rápida en comparación con el Snapdragon 730, y el estudio de videojuegos de Qualcomm ha trabajado con los desarrolladores de juegos para optimizar el procesador para algunos de los títulos más populares del mundo.

El 730G tiene la función de "Jank Reduce" para reducir hasta 90 por ciento el trastabilleo o el entrecorte de la reproducción de juegos que corren a 30 fps. Además sus extensiones contra el engaño "ayudan a los gamers a mantenerse en un nivel de juego equitativo". También contiene tecnología que ayuda a lidiar con la latencia Wi-Fi y es compatible con gaming HDR.

El objetivo del 730G es permitir a los consumidores saber que el dispositivo que están comprando está diseñado para el gaming móvil.

"Los consumidores están enfocados en el gaming", dijo Kondap. "Si estoy listo para comprar algo, quiero saber cuál es el mejor dispositivo para gaming que puede adquirir".

Snapdragon 665

El Snapdragon 665 está dirigido a dispositivos aun más baratos que los que usan los chips de la serie 7. El chip 665 respalda el motor de inteligencia artificial de tercera generación, que brinda hasta dos más la velocidad de procesamiento en comparación con el Snapdragon 660.

El procesador de señal de imagen Spectra 165 en el chip está "reforzado con AI", que permite que la cámara del teléfono reconozca automáticamente qué escenario se requiere y realizar los ajustes automáticos requeridos como encender HDR. Otras funciones de cámara que el chip posibilita incluyen la capacidad de tomar fotos de hasta 48 megapixeles así como hacer zoom óptico y cámara triple para lentes ultra-ancho, ancho y telefoto.

El Snapdragon 665, como el Snapdragon 730, también posibilitarán funciones como el desbloqueo facial 3D.

Reproduciendo: Mira esto: Moto G7: ¿Qué tan bueno es este celular de Motorola?