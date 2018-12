Qualcomm: un nuevo software no soluciona el problema de Apple en China

Agrandar Imagen Zhang Peng

Apple habría lanzado el lunes una actualización de iOS para teléfonos iPhone vendidos en China y poder seguir a la venta, pero para Qualcomm eso no es suficiente.

Según un reporte de Reuters, la fabricante de microprocesadores cree que esta actualización de software viola la orden de una Corte en China que suspendió a partir del 10 de diciembre la venta de teléfonos de Apple por supuestamente violar dos patentes de Qualcomm.

"A pesar de los esfuerzos de Apple por disminuir la importancia de la orden y sus reclamaciones por medio de sus soluciones, Apple aparentemente continua burlándose del sistema legal al violar la demanda", dijo un abogado de Qualcomm a Reuters. Apple no dio un comentario nuevo a Reuters y solo repitió que cree estar cumpliendo con los mandatos de la Corte.

Apple lanzó esta actualización el lunes, según reportes de usuarios en Twitter; sin embargo, dice Reuters, Apple no confirmó el lanzamiento de la actualzación. Apple dijo el 14 de diciembre que lanzaría esta semana una actualziación para los iPhone, dice Reuters. Este parche para iOS estaría destinado para solucionar cualquier problema descrito en la corte.

Múltiples reportes han sugerido que Apple creía que el bloqueo aplicaba a solo algunos iPhone ejecutando una versión antigua de iOS (por ello los iPhone XS y XR, que se venden con iOS 12 y que supuestamente no viola estas patentes, no estaban afectados por el bloqueo). Reuters dice, basándose en una copia de la orden de la Corte, que no se menciona ninguna versión del sistema operativo en los documentos.

El bloqueo de ventas del iPhone tiene que ver con dos patentes relacionadas a software y en poder de Qualcomm. Una de las patentes es sobre poder ajustar y cambiar el tamaño de fotografías, y la otra es sobre la administración de aplicaciones en pantallas táctiles. Apple y Qualcomm están librando una guerra legal en varias cortes del mundo, y el bloqueo en China es solo una batalla. Las compañías se demandan mutuamente y por diferentes razones como el cobro excesivo de licencias o el mal uso de patentes. Los reportes dicen que estas patentes no están relacionadas a otras demandas.