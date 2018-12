Qualcomm asesta otro golpe a Apple, ahora en Alemania

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Qualcomm consiguió bloquear la venta e importación de algunos modelos de iPhone en Alemania luego de que un juez otorgó el jueves un fallo a favor de la empresa de procesadores, de acuerdo con un comunicado oficial de Qualcomm.

Qualcomm dice que los teléfonos afectados por este dictamen son aquellos que incurren en una violación de una patente sobre el ahorro de energía en celulares. Según un reporte de CNBC, Apple confirmó que retirará de sus tiendas oficiales los modelos involucrados, el iPhone 7 y iPhone 8, mientras busca una apelación.

Los iPhone XS, iPhone XS Max y iPhone XR seguirán a la venta en dichas tiendas y todos los teléfonos de la manzana se podrán seguir comprando tanto en operadoras como con las distribuidoras autorizadas en Alemania, dijo Apple a la CNBC.

Qualcomm dice en el comunicado que debe hacer un depósito antes de que se comience el mandato del juez. Según Reuters, este depósito es de unos US$765 millones, pero podría tomar tiempo en realizarse debido a los cierres gubernamentales durante la próxima semana.

La corte denegó una solicitud de Apple para suspender la orden, dijo Qualcomm en su comunicado y agregó que el tribunal alemán determinó que Apple podría enfrentar la obligación de pagar los daños monetarios que se determinen más adelante.

"Dos cortes respetadas en dos diferentes jurisdicciones en las últimas dos semanas han confirmado el valor de las patentes de Qualcomm y han declarado a Apple como un infractor, ordenando el bloqueo sobre el iPhone en dos importantes mercados como Alemania y China", dijo en el comunicado Don Rosenberg, abogado de Qualcomm.

La patente de Qualcomm en cuestión es sobre la gestión de la energía en un teléfono inteligente gracias a una tecnología llamada "Envelope tracking" que ayuda al teléfono a ahorrar batería durante la transmisión de señales inalámbricas.

Según CNBC, los iPhone con chips de Intel y de Qorvo son los que están afectados por el mandato en Alemania. En un comunicado de prensa, Intel calificó a lo sucedido en Alemania como "otro intento de sofocar a la competencia"; y Qorvo envió un comunicado a la CNBC en la que la empresa dijo estar segura de que su chip no infringe la patente y lamenta la decisión de la audiencia de no permitir una declaración por parte del inventor de su chip. Qorvo dijo también que la Comisión Internacional de Comercio ya dictaminó en Estados Unidos que su chip no infringe esta patente.

La batalla entre Apple y Qualcomm se ha expandido a varias cortes en todo el mundo. Antes aliadas, ahora ambas empresas se acusan por diferentes motivos: la fabricante de procesadores dice que Apple ha utilizado su tecnología sin pagar las licencias necesarias y la firma de Cupertino asegura que Qualcomm hace cobros excesivos y busca crear un monopolio.