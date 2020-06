Qualcomm lleva 5G a celulares baratos con el procesador Snapdragon 690

Qualcomm

Qualcomm presentó el 16 de junio su nuevo procesador 5G dirigido a celulares económicos. El Snapdragon 690 es el primero fabricado por Qualcomm que ofrece 5G dentro de la gama media baja. La empresa cuenta con módems 5G para teléfonos inteligentes de gama alta desde 2016 (aunque no comenzaron a aparecer en dispositivos hasta un par de años después) y siguió con procesadores para dispositivos de gama media alta a finales del año pasado, pero esos dispositivos no eran especialmente baratos.

El Samsung Galaxy S10 5G, presentado el año pasado, costaba US$1,299, mientras que el S10 regular costaba US$900. Los teléfonos de gama alta 5G más actuales son menos caros (el Galaxy S20 lanzado a principios de este año comienza en US$999), pero aún no son accesibles para todo el mundo. Los chips de la serie 7 de Qualcomm, que llegarán a los teléfonos este año, reducirán mucho los costos, pero es la serie 6 la que se mete en lo que muchas personas consideran "económico".

Los teléfonos basados en el Snapdragon 690 costarán entre US$300 y US$500 cuando se lancen más adelante este año, e incluirán algunas características que normalmente se encuentran solo en dispositivos de gama alta. En comparación, el nuevo iPhone SE de Apple, que solo funciona en redes 4G, comienza en un precio de US$399. El Snapdragon 690 aparecerá en teléfonos más baratos de compañías como el fabricante de teléfonos Nokia HMD, LG, Motorola, Sharp y TCL, que vende teléfonos con la marca Alcatel y TCL. "Queremos traer más experiencias buenas a miles de millones de usuarios; cosas como experiencias de cámara inmersiva, juegos intensivos e interactivos y asistentes de voz basados en la IA de respuesta rápida", dijo Deepu John, director de gestión de productos en Qualcomm, durante una reunión informativa con periodistas previa al anuncio oficial de la empresa.

La 5G es la nueva tecnología inalámbrica súper rápida que se está implementando en todo el mundo. Está activa ya en muchas ciudades importantes de EE.UU. así como en zonas de China, Corea del Sur y el Reino Unido, entre otros países. La tecnología está preparada para cambiar la forma en que vivimos y se espera que impulse todo: desde autos autónomos hasta la realidad aumentada.

Se suponía que 2020 era el año en que la 5G se expandiría globalmente, pero la propagación del nuevo coronavirus ha provocado dudas sobre qué tan ampliamente se utilizará la tecnología este año. El nuevo coronavirus, que causa una enfermedad llamada COVID-19, se detectó por primera vez en la ciudad china de Wuhan a fines del año pasado. Desde entonces, se ha convertido en una pandemia en toda regla, infectando a más de 8.1 millones de personas en todo el mundo. El brote ha provocado que ciudades y países entero cierren tiendas, cancelen eventos y obliguen a los ciudadanos a quedarse en casa para ayudar a contener el coronavirus. Como resultado, las ventas de teléfonos inteligentes experimentaron su mayor caída en febrero cuando el nuevo coronavirus devastó a China, uno de los mercados más grandes del mundo y un centro de fabricación vital.

Teléfonos más baratos con 5G

Si bien la pandemia ha golpeado las ventas de teléfonos en lugares como EE.UU., Qualcomm y el fabricante sueco de equipos de redes, Ericsson (entre otros) han dicho que en última instancia, no se detendrá la expansión de 5G en todo el mundo en los próximos años. Los teléfonos se consideran dispositivos imprescindibles y ahora las personas que no quieran excederse en sus gastos pueden optar por dispositivos más baratos como los que contarán con el Snapdragon 690 de Qualcomm.

El Snapdragon 690 incluye soporte 4K HDR para capturar más de mil millones de tonos de color y tomar fotos con hasta 192 megapixeles. También es compatible con pantallas de 120Hz. El Snapdragon 690 cuenta con el último motor de inteligencia artificial de Qualcomm para mejorar la experiencia con cámaras inteligentes, traducción de voz, imágenes basadas en inteligencia artificial y juegos mejorados con inteligencia artificial.

El procesador también incluye el nuevo módem X51 5G de Qualcomm que ofrece velocidades multigigabit. El módem puede descargar datos a una velocidad de hasta 2.5Gbps a través de redes 5G y 1.2Gbps a través de 4G LTE. Su velocidad de carga alcanza un máximo de 660Mbps sobre 5G y 210Mbps sobre LTE.

Desafortunadamente, el chip solo admite una versión de 5G. El X51 funciona solo en ondas de banda inferior, no en la red ultrarrápida de ondas milimétricas como la de operadores como Verizon. Esas bandas inferiores han sido implementadas principalmente en lugares como China y Europa, así como por operadores estadounidenses como T-Mobile. "No hay absolutamente ninguna duda en nuestro compromiso con la onda milimétrica y en hacerla omnipresente", dijo Kedar Kondap, vicepresidente de gestión de productos de Qualcomm, durante una reunión informativa con los periodistas. "Todo irá en función del tiempo y las prioridades de cada momento".

Si bien el Snapdragon 690 introducirá 5G en teléfonos menos costosos, no es la línea de chips de gama más baja que ofrece Qualcomm. La compañía también ofrece sus procesadores de 4 y 2 series que aún no tienen 5G. La empresa no ha proporcionado fechas exactas sobre cuándo llegará la nueva tecnología inalámbrica a esas familias de procesadores.