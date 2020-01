Los gatos barrigones tendrán que enfrentarse con este monitor de actividad

John Kim/CNET

Los monitores de actividad física ya vienen en todas las formas y tamaños, y te ofrecen una manera de saber, por ejemplo, cuántos pasos has dado, cuántas calorías has quemado o cuánto y cómo dormiste. Este tipo de información puede usarse para mejorar no solo tu propia salud, sino el bienestar de tus amigos peludos. Los dispositivos como el Fitbit, pero para mascotas no son nada nuevo. Y en la reciente edición de CES 2020 pude ver uno de estos dispositivos de cerca: el PurrSong Pendant, que es un monitor de actividad física para gatos.

La idea de un monitor de actividad física para un gato podría sonar ridícula. Los gatos no hacen ejercicio, así que ¿para qué le pondríamos un Fitbit al gatito? Por fortuna, el PurrSong Pendant no se pasa del lado extravagante; simplemente lleva registro de la actividad y el sueño de tu gato. La idea es obtener información real sobre la rutina normal de tu mascota y realizar un seguimiento de los momentos en que el gato la rompe.

El razonamiento es que cuando tu amigo felino comienza a desviarse de su rutina, podría ser un indicador de que algo anda mal. Como cualquiera que haya tenido un gato sabe, detectar cuándo el gato está enfermo solo mediante la observación puede ser complicado, especialmente porque los gatos intentan esconder cualquier síntoma que delate una enfermedad. El PurrSong Pendant es un pendiente que se cuelga en el collar, el cual espera identificar un patrón irregular en una etapa temprana para que puedas buscar atención veterinaria lo antes posible.

La información del monitor se comparte mediante Bluetooth con una aplicación en tu teléfono que puede emitir alertas cuando haya un patrón anormal. Por ejemplo, si el gato no está tan activo como de costumbre, se te notificará el dato.

El PurrSong Pendant es cuando más del tamaño de una golosina (como un Mentos), pesa 20 gramos y tiene una resistencia al agua y al polvo de IP56. Se coloca en el collar de tu gato y puede durar hasta un mes con la misma carga de la batería.

Si el nombre PurrSong te suena conocido es porque ya antes la empresa surcoreana que hace este dispositivo había anunciado su caja de arena inteligente LavvieBot S en el CES de 2019. El arenero automático se limpia solo y se rellena de arena. El LavvieBot S también puede llevar registro del peso de tu gato (o de múltiples gatos) y de qué tan seguido usan el arenero. La idea es que la información del PurrSong Pendant junto con la información del arenero inteligente te puedan dar una imagen clara de la salud general de tu felino.

John Kim/CNET

PurrSong participa en la Samsung C-Lab Outside, que es un programa de incubación de startups junto con Samsung. El PurrSong Pendant estará disponible este año, aunque todavía no tiene un precio oficial. PurrSong, sin embargo, calcula que el precio estaría sobre los US$100. Puedes ordenar un arenero LavvieBot S por US$550 y se enviarán para abril o para mayo, como dice la canción.

John Kim/CNET