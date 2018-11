PUBG llega en diciembre a la PlayStation 4

Gamespot

Los campos de batalla de PlayerUnknown se iniciaron en la PC, luego se abrieron paso a la Xbox One como una consola exclusiva en diciembre de 2017, y luego se lanzaron como un título gratuito para teléfonos iOS y Android a principios de este año. Ahora, los desarrolladores de PUBG Bluehole están permitiendo que los propietarios de PlayStation 4 entren en acción y hagan su primera visita a la isla el 7 de diciembre de 2018.

Para aquellos que no están familiarizados con PUBG, el juego comienza contigo y con otros 99 jugadores que se lanzan en paracaídas en una isla llena de armamento mortal, en cuyo punto luchas hasta la muerte. Si eres la última persona en pie, ganas. Es un juego donde ganar se trata tanto de la estrategia como de apuntar y disparar un arma y donde incluso encogerse en un baño puede ser una experiencia emocionante.

Los jugadores podrán reservar el juego a partir del martes 13 de noviembre, y hay algunos paquetes diferentes con incentivos si los pides por adelantado. Con US$30, los jugadores pueden obtener una copia física del juego y las máscaras exclusivas de PS, Nathan Drake Uncharted Skin Set y la mochila The Last of Us Ellie Backpack (una mochila de nivel 3). Los jugadores también pueden obtener una edición Digital Looters Edition por US$30, que incluye una copia digital con las mismas máscaras, pero también obtendrán un avatar de The Unknown y un tema Miramar (juego original de la isla) como recompensas instantáneas.

Por US$60, los jugadores pueden obtener la edición Digital Survivor, que incluye el Pase de Evento del Mapa de Invierno (un pase de recompensas escalonadas como el pase de Batalla de Fortnite), junto con 20,000 Puntos de Batalla. Por US$90, los jugadores pueden obtener la Edición Campeón Digital (Digital Champion's Edition), que incluye el Pase de Eventos del Mapa de Invierno, las dos máscaras exclusivas de PS, el avatar The Unknown y las recompensas instantáneas del tema Miramar, junto con 6,000 G-Coins y 20,000 Puntos de batalla.

Todos los jugadores de PS4 recibirán un paracaídas exclusivo de PlayStation el primer día que PUBG esté disponible.

El director del estudio, Brian Corrigan, reveló que la versión PS4 de PUBG ha estado en producción durante el año pasado, y dijo que su equipo se ha centrado en eliminar los errores en la versión de Xbox antes de llevar el título a la PS4, con la intención de tener mucha paridad entre los diferentes entornos de consola posible. También dijo que no habrá juego cruzado con otras plataformas en el lanzamiento y no hizo comentarios sobre planes futuros al respecto.

