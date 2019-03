PS4 State of Play: los anuncios y juegos que no te debes perder

El anuncio State of Play de Sony esta semana dejó como resultados nuevos juegos: personajes exclusivos para la PS4, nuevos títulos y adaptaciones para la realidad virtual y juegos que llegarán a lo largo de este año.

Uno de los lanzamientos más relevantes quizá sea la actualización de No Man's Sky para ser compatible con el PlayStation VR, las gafas de realidad virtual de Sony. Además, Marvel lanzará el juego de Iron Man para la misma tecnología en la consola de Sony.

Estos son todos los lanzamientos:

Iron Man VR

El primer gran anuncio del State of Play fue Iron Man VR, un juego desarrollado por Camouflaj, Worldwide Studios y Marvel Games. Por ahora eso es todo lo que se sabe, pero llegará más adelante este mismo año.

Crash Team Racing Nitro-Fueled

La remasterización de este juego —que ya hemos probado— llegará el 21 de junio, pero Sony dijo que el título tendrá exclusivas para la PS4, como contenido para los personajes de la saga Crash, Coco y Cortex. También, habrá pistas y carritos vintage.

Actualización de No Man's Sky

El criticado juego de Hello Games se adaptará a la realidad virtual de Sony, ya que la firma nipona quiere aprovechar la venta de 4.2 millones de unidades de sus gafas hasta la fecha.

La actualización de No Man's Sky llegará este verano sin costo alguno para los dueños de una copia del juego. Sony dijo que Hello Games también lanzará una versión física de No Man's Sky: Beyond, una de las actualizaciones posteriores al lanzamiento.

ReadySet Heroes

Este juego de calabozos y competencias llegará a la consola más adelante este año, dijo Sony. ReadySet Heroes se trata de un juego de competencias de cuatro jugadores en el que los gamers correrán entre ellos a través de calabozos repletos de monstruos; el ganador será el que llegue primero al final del calabozo.

Five Nights At Freddy's VR

Si quieres un juego para la realidad virtual pero que te haga sentarte del miedo, quizá este anuncio te haga reír (antes de espantarte).

Five Nights at Freddy's: Help Wanted llegará para PSVR en abril. El título tiene niveles que los fanáticos de la saga ya reconocerán por antiguas entregas, pero ahora en VR. Habrá nuevos niveles "y pesadillas", dijo Sony.

Concrete Genie

Este juego de aventura había sido anunciado hace tiempo, pero Sony mostró un nuevo tráiler y dijo que Concrete Genie llegará en el otoño de este año.

Days Gone

¿Fanático de los muertos vivientes? Este juego que llega a la PS4 el 26 de abril será para ti. Mientras que esperas, mira el nuevo tráiler recién salidito del horno.

Mortal Kombat 11

Sony confirmó algunas novedades para este juego, como la presencia de personajes como Lui Kang, Kung Lao y Jax. El título permitirá a los jugadores enfrentar a los personajes renovados y modernos con sus versiones del pasado.

¿Cuál de estos juegos es el que te interesa más? A pesar de todo, personalmente estoy esperando la actualización de No Man's Sky.