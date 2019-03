Tu iPhone ahora es el control remoto para la PS4

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Sony lanzó esta semana la aplicación PS4 Remote Play para iOS con la que los jugadores pueden usar su iPhone para jugar de forma remota y sin acceso físico a su consola PS4.

La aplicación ya está disponible gratis en la App Store (iOS) con algunos requisitos: solo funciona con una conexión W-iFi, se necesita iOS 12.1 o más reciente y se recomienda tener un iPhone 7, iPad de sexta generación o un iPad Pro de segunda generación para el mejor desempeño.

El app PS4 Remote Play muestra la pantalla de la consola PS4 en el teléfono y saca provecho del micrófono en el dispositivo para las funciones de conversación en algunos juegos. Es necesaria también una cuenta en la PlayStation Network.

Sony dice que la aplicación no es compatible con un control DualShock 4, por lo que tendrás que usar los botones virtuales que aparecen en la pantalla y Sony advierte que algunos juegos podrían no ser compatibles. Asimismo, por ahora la aplicación no funciona con redes de datos móviles (aunque los usuarios ya se empiezan a quejar sobre esto).

Esta aplicación existe desde hace varios años en Android, específicamente en los teléfonos Xperia de Sony. En el App Store, algunas aplicaciones de terceros no oficiales de Sony existían y ofrecían este funcionamiento remoto, aunque los usuarios del iPhone debían pagar.