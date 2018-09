Agrandar Imagen Josh Miller/CNET

Sony hizo un anuncio que pasará a los anales de la historia.

El miércoles la compañía anunció que permitirá el juego cross-play (o multiplataforma) de juegos desarrollados por terceros, comenzando con Fortnite. Esto quiere decir que los usuarios de Fortnite en PS4 podrán jugar contra usuarios de Xbox, Nintendo Switch, Windows e incluso iOS y Android.

"Reconocemos que los usuarios de PS4 han estado esperando emocionados por una actualización, y apreciamos la paciencia de la comunidad al tiempo que buscamos una solución", dice Sony Interactive Entertainment (SIE). "El primer paso es abrir una beta a partir de hoy para Fortnite que permitirá el juego multiplataforma entre PlayStation 4, Android, iOS, Nintendo Switch, Xbox One, Microsoft Windows y Mac".

El cross-play o multiplataforma es el Santo grial de los videojuegos. Desde siempre, los usuarios de PS4 no han podido competir contra usuarios de Xbox (o de cualquier otra consola) a pesar de que en ambas existan los mismos juegos. Los gamers de diferentes consolas no han podido, por ejemplo, competir los unos con otros en títulos como FIFA o Call of Duty.

SIE dice que la beta permite a la compañía comenzar la prueba del cross-play con Fortnite y al mismo tiempo asegurarse de ofrecer la mejor experiencia antes de lanzar la función a todos los jugadores.

El anuncio de SIE sucede unas semanas después de que los gamers de PS4 se quejaron abiertamente en contra de Sony por bloquear el juego cross-play de Fortnite, uno de los títulos más jugados actualmente. Fortnite ya se podía jugar entre cualquier otra plataforma, exceptuando a la de Sony.