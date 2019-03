Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Sony dejará de producir la consola portátil PS Vita, luego de poco más de siete años de existencia.

La firma nipona, que en temas de videojuegos vive del éxito de su PlayStation 4, anunció esta decisión sin mucha fanfarria durante el fin de semana. El cese de producción se hace oficial, aunque se sabía con anticipación que sucedería en el 2019.

La PS Vita ya tenía una muerte anunciada, incluso desde hace varios años. Sony dijo en 2015 que dejaría de hacer videojuegos nuevos para esta consola y en 2018 dejó de producir juegos físicos para la misma. Aunque la consola se lanzó en el cierre de 2011, Sony intentó reavivar sus ventas con una versión más liviana en 2015.

La desaparición de la Vita deja a Sony sin rival para la Nintendo Switch, la consola híbrida de moda — aunque la PS Vita no representó en ningún momento competencia para la portátil de Nintendo. En más de siete años, se estima que se vendieron unas 16 millones de PS Vita, mientras que Nintendo ha vendido poco más de 30 millones de Switch hasta las fecha.

Reproduciendo: Mira esto: Unboxing: PlayStation Classic

Sony no ha dicho nada respecto a una nueva consola portátil y no existen rumores de la posibilidad de una. Se espera que Sony anuncie en este año una nueva consola pero no enfocada a la portabilidad. La nueva consola sería la PS5, como se conoce informalmente a la sucesora de la PS4.

Reproduciendo: Mira esto: Sony Xperia XZ3: Lo mejor y peor del celular con pantalla...