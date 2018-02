Con proyecto Always Open, eBay impulsa a las tiendas físicas

Andrew Villa vía eBay

Las tiendas físicas han estado luchando para mantener sus puertas abiertas. Y eBay les quiere echar la mano.

La plataforma de comercio digital presentó el jueves una nueva iniciativa llamada Always Open, un programa que ofrece un puñado de beneficios a los vendedores en eBay en Estados Unidos que cuentan con una tienda física. El programa, que es gratuito pero requiere de una suscripción eBay Stores, incluye una demarcación especial en las ventanas de las tiendas, soporte adicional del personal de eBay y promoción en la nueva página Always Open de eBay.

"Si tú ganas, nosotros ganamos", dijo Bob Kupbens, el vicepresidente de experiencia del vendedor de eBay.

La oferta de una presencia en línea prominente en eBay puede ser un salvavidas para una industria que vio el año pasado el mayor número de anuncios de clausura en la historia de EE.UU. Para octubre, ya se habían cerrado 6,800 tiendas físicas. Y esto ocurrió en medio de una economía que está resurgiendo con bajos números de desempleo. Una de las razones de esto es el aumento del comercio digital, ya que los consumidores optan por comprar desde casa y evitar el tráfico, las filas y artículos no disponibles en los estantes de las tiendas.

Con este proyecto, eBay espera demostrar que está ayudando que más tiendas mantengan sus puertas abiertas, y no ser el villano que está provocando la clausura de tiendas locales.

Amazon, la mayor plataforma de comercio digital, ha realizado esfuerzos similares para demostrar que está tendiéndole la mano a las pequeñas tiendas físicas. Por ejemplo, resalta a los comerciantes locales a través de su app Prime Now y promueve startups y pequeños vendedores a través de programas como Launchpad y Amazon Exclusives.

eBay inició un proyecto piloto de Always Open en 30 tiendas minoristas en Nueva York y San Francisco a mediados de diciembre. A partir del jueves, eBay está abriendo el programa para los docenas de miles de comerciantes en EE.UU. que también tienen una tienda física.

Los comerciantes que se inscriban al programa obtendrán una calcomanía para pegar en las ventanas de sus comercios. La calcomanía dice "We're always open on eBay" (Estamos abiertos siempre en eBay) e incluye un código QR que se enlaza directamente a sus páginas individuales en eBay.

Los empleados de eBay trabajarán con los comerciantes de Always Open para ayudarlos a listar sus productos de manera efectiva en el sitio, aconsejarles sobre la búsqueda en Internet, fotografía y otras áreas. Los comerciantes de Always Open tendrán acceso primero a un nuevo esquema de diseño en eBay Stores.

Para participar del programa, la tienda debe tener todo en regla con eBay, contar con una suscripción eBay Stores y entregar un formulario de solicitud. eBay evaluará cada solicitud. Los comerciantes Always Open no tienen que vender su mercancía de manera exclusiva en eBay.

"Su capacidad de resaltar su inventario a una gama más amplia de usuarios, y optimizarlo para una plataforma en línea", dice Kupbens, "los anima a mantener sus puertas abiertas".