La próxima actualización de Windows 10 nos quiere proteger de las notificaciones

Las notificaciones son una de las invenciones más revolucionarias de la era de los móviles, pero también son una de las funciones más odiadas en nuestros dispositivos.

Las notificaciones típicamente aparecen como un número que se apuesta arriba del icono de un app o como una alerta de texto que te notifica de, por ejemplo, el más reciente tuit de Donald Trump o que un amigo acaba de publicar una foto de sus vacaciones en Instagram. Y estas notificaciones están en todas partes. Y es por ello que se necesita apretarle las riendas.

Microsoft piensa que tiene una solución.

La respuesta, dice la gigante de tecnología, reside en una función conocida como Focus Assist, que está programada a lanzarse el 30 de abril como parte de la actualización gratuita April 2018 Update para todas las PC potenciadas por Windows 10 de Microsoft.

Así es como funciona Focus Assist: Puedes establecer las horas y los momentos en que no quieres que te molesten las notificaciones, como durante horas laborales o cuando conectas una pantalla secundaria para una presentación o cuando estás jugando un juego. Durante esos momentos, Windows mantendrá las notificaciones a raya.

Esta función no es solamente una respuesta a la frustración. Microsoft encontró que la gente pasa un promedio de 23 minutos para volver a sus tareas normales después de haber sido distraída por una notificación.

"Es una cantidad increíble de tiempo", dijo Yusuf Mehdi, vicepresidente del grupo de Windows y dispositivos en Microsoft. Focus Assist realiza una especie de "hackeo de atención", dijo, para ayudarte a evitar esas notificaciones y recuperar ese tiempo.

Andrew Hoyle/CNET

Microsof no es la única empresa que está tratando de resolver este problema. Apple y Google ofrecen funciones como Do Not Disturb (No molestar).

Con el sistema de Microsoft, puedes permitir que los mensajes y emails de ciertas personas te lleguen. O puedes permitir que un app como Slack te siga enviando notificaciones mientras estás jugando Fortnite.

"Para mí la diferencia es del día a la noche", dijo Mehdi. "Cuando uso un dispositivo distinto, de verdad me doy cuenta de que no está".

La actualización de abril de Windows es parte de los esfuerzos de Microsoft de actualizar su software con cambios dos veces al año. En el pasado este tipo de modificaciones venían en enormes "versiones" de Windows, con un gran impulso de marketing detrás para instar a la gente a actualizarse de, por ejemplo, Windows 7 a Windows 8.

Pero con Windows 10 Microsoft ha cambiado a una estrategia similar a la de Apple y Google, que lanzar actualizaciones regulares con cambios grandes y pequeños en un esfuerzo para mantener la frescura de Windows. En el pasado, estas actualizaciones incluyeron la compatibilidad con gafas de realidad virtual y aumentada, una nueva versión de Microsoft Paint y cambios a la asistente digital Cortana.

Otras mejoras

Captura de pantalla por Matt Elliott/CNET

Microsoft también ofrecerá algunas nuevas funciones junto con la actualización más reciente de Windows.

Una llamada "Near Share" está diseñada para facilitar el enviar películas, música, archivos y otras cosas de una computadora a otra. Los dispositivos Bluetooth como audífonos, mouse o teclado serán más fáciles de conectar a una computadora. Y, lo que seguramente será apreciado por muchos, la actualización se podrá instalar más rápido, si todo sale como está planeado.

La otra función importante en el horizonte se llama Timeline. Mencionada el año pasado, te mostrará todo el trabajo que has hecho en tu computadora en orden cronológico para que puedas retomar tu trabajo en donde te quedaste o pasar de un app en tu teléfono a una en tu computadora.

Mehdi dijo que estos esfuerzos combinan actualizaciones ambiciosas con otras muy pequeñas. Algunas, como Focus Assist y Timeline, podrían cambiar la forma en que la gente usa su computadora. Otras más pequeñas, como hacer que Cortana funcione con más dispositivos, representan cosas que son bueno tener.

"Nos hace sentir bien lo que hemos sido capaces de lograr", dijo Mehdi.