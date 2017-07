Proveedora de Apple planea construir fábrica multimillonaria en Wisconsin

Bob Levey/Getty Images

Foxconn, la empresa taiwanesa que se encarga de ensamblar los iPhone de Apple y provee partes para los dispositivos de otras empresas, está planeando construir una fábrica en Wisconsin, según anunció la empresa en la Casa Blanca el miércoles.

La instalación que se estima costará US$10,000 millones producirá pantallas LCD y se espera que empleará a unas 13,000 personas, de acuerdo con fuentes gubernamentales.

Desde su campaña presidencial, Donald Trump ha estado prometiendo traer los trabajos de manufactura a Estados Unidos. El martes, Trump dijo que el presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, le prometió que iba a construir tres grandes plantas en EE.UU. No está claro si la fábrica de Foxconn forma parte de los planes de Apple que Trump mencionó.

Foxconn ya ha sugerido durante un tiempo que planeaba expandirse en EE.UU. En 2012, un vocero de la empresa le dijo a la agencia de noticias Bloomberg que estaba "explorando realizar más labores de manufactura en Estados Unidos, porque, en general, los clientes quieren que se realice más trabajo aquí".

Sin embargo, estos planes no terminan concretándose. En 2013, Foxconn dijo que iba a invertir US$30 millones en una fábrica en Pennsylvania y crear 500 empleos. Pero, como lo señaló el diario The Washington Post y The Associated Press, la fábrica nunca se construyó.

Foxconn no respondió inmediatamente a una solicitud de comentario.