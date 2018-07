Proveedor de Panasonic puede haber usado cobalto cubano en baterías de Tesla

Panasonic

Recientemente escribimos sobre Panasonic y sus esfuerzos por eliminar la mayor cantidad posible de cobalto de sus baterías de ion de litio. Bueno, pues eso ahora parece ser una buena idea porque la compañía ha estado utilizando, hasta hace poco, un proveedor canadiense que adquirió parte de su cobalto de Cuba según un reporte de Reuters.

Si te preguntas por qué eso es un gran problema, entonces tal vez no has prestado demasiada atención en tu clase de historia, pero Cuba está sujeta a sanciones por parte del gobierno de EE.UU. y, pese a que ha habido ciertos cambios en las relaciones entre ambos países, muchas compañías de EE.UU. no pueden abastecerse de productos cubanos.

El hecho de que la compañía canadiense estuviera suministrando cobalto cubano para baterías con destino a Estados Unidos es una zona gris, pero es mejor prevenir que lamentar. Panasonic dice que solo había estado usando cobalto del proveedor canadiense Sherritt International, desde febrero de este año y solo en baterías destinadas a los coches Model S y Model X de Tesla. Para ayudar a evitar posibles ramificaciones legales, Panasonic solicitó la ayuda de la Controles de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.