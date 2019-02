El OnePlus 5G aparecerá en MWC 2019 como prototipo

El esperado celular OnePlus 5G hará su primera aparición en público durante el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles (MWC 2019) en Barcelona como un prototipo.

OnePlus le dijo a CNET en Español que junto con Qualcomm usarán el prototipo del celular OnePlus 5G para hacer una demostración de videojuegos a través de la próxima red de comunicaciones celulares. El OnePlus 5G estará presente en el puesto (booth, en inglés) de Qualcomm durante la conferencia.

La empresa no ha revelado más información sobre el OnePlus 5G ni el posible OnePlus 7 que llegará más tarde, pero reveló que el cofundador de OnePlus, Carl Pai, estará presente en un panel el 25 de febrero a las 3:30 p.m. hora local, cuando hablará de 5G y a lo mejor revelará más detalles de su celular.

CNET en español estará presente en MWC 2019 para traerles no sólo los detalles del OnePlus 5G, sino también del LG G8 ThinQ y otros dispositivos presentes en el evento.

