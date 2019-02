Convierte la pantalla de tu iPhone, Pixel o Galaxy en una pantalla 3D

Angela Lang/CNET

En una sala de conferencias de la esquina, Han Jin, presidente ejecutivo de Lucid, coloca un viejo iPhone 7 Plus en la mesa. Pasa por varias páginas de aplicaciones mostrándome cómo se ve un iPhone a todas luces normal con un protector de pantalla. Entonces, abre el app de Lucid y pone un video de la película Avatar, en 3D. Lo miré asombrado al darme cuenta que había convertido la pantalla de ese teléfono en una con imágenes 3D.

Esto no es un truco de magia, sino un protector de pantalla que puede transformar la pantalla normal de un iPhone —o de cualquier teléfono, para el caso— para que muestre imágenes en 3D. Funciona utilizando un protector de pantalla lenticular, llamado Holoscreen, junto con la aplicación de Lucid.

La pantalla parece normal cuando no se utiliza el app de Lucid. Correos electrónicos y textos se ven nítidos. Pero con el app, puedo ver fotos y videos en 3D y el efecto se ve bastante bien. No se ven los contornos o los fantasmas que se ven en algunas pantallas 3D como en el Nintendo 3DS.

Puedo, incluso, tomar mis propias fotos y videos y también compartirlas usando el app. El único detalle aquí es que para hacerlo necesitas un teléfono con dos cámaras traseras con el iPhone 7 Plus.

Las dos compañías detrás del Holoscreen son Holitech y Lucid. Holitech hace y provee pantallas para teléfonos de gama media y Lucid hace inteligencia artificial basada en 3D y softwares de captura profunda para teléfonos. Cabe destacar que Lucid se asoció con Red en la funcionalidad de cámara 3D de su teléfono Hydrogen One.

Lo que es de llamar la atención es que realmente el único otro teléfono con algo similar a esta cualidad 3D es el Red Hydrogen One, que cuesta US$1,295. Una de las críticas que hice del Red Hydrogen One era que sólo podías compartir videos y fotos 3D con gente que tuviera su propio Hydrogen One.

El precio de Holoscreen es mucho más asequible y estará entre los US$30 y US$40 —no mucho más que cualquier protector de pantalla. Este precio permitirá a mucha gente usar el 3D en un teléfono por primera vez. El Holoscreen busca ser para el contenido 3D lo que el Google Cardboard es para la realidad virtual.

No creo que el Holoscreen transforme su gusto o animadversión por el 3D. Pero para mucha gente que siente curiosidad por las imágenes 3D, esta parece ser una manera muy asequible para empezar a empaparse en el tema. Y si no te gusta el efecto 3D o dejas de ver dicho contenido con el tiempo, el Holoscreen seguirá funcionando sin problemas como un protector de pantalla.

El protector de pantalla Holoscreen saldrá a la venta a mediados de año.

