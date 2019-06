¿Cuánto valen tus datos? Senadores quieren que las compañías te lo digan

Pete Marovich / Getty Images

Los datos de los usuarios son un negocio redondo para las redes sociales y otras compañías de tecnología, pero la mayoría de las personas que no pertenecen a esas empresas no saben en realidad cuánto valen esos datos. Una nueva legislación tiene como objetivo hacer que las empresas de tecnología revelen el valor –en dólares– de tu información personal.

El senador Mark Warner, un demócrata de Virginia, y el senador Josh Hawley, un republicano de Missouri, presentarán el lunes 24 de junio una Ley de diseño de salvaguardas contables para ayudar a ampliar la supervisión y el reglamento sobre datos (Designing Accounting Safeguards to Help Broaden Oversight And Regulations on Data o DASHBOARD por sus siglas en inglés). La legislación bipartidista requerirá que las compañías que recopilan datos de los usuarios revelen qué datos están recopilando y evalúen su valor monetario.

"Durante años, las compañías de medios sociales les han dicho a los consumidores que sus productos son gratuitos. Pero eso no es cierto: tú pagas con tus datos en lugar de con tu billetera", dijo Warner en un comunicado de prensa el lunes. "Pero la falta general de transparencia y divulgación en este mercado ha hecho que sea imposible para los usuarios saber qué es lo que están dando y compartiendo o qué valor tienen sus datos para la plataforma."

Las compañías con más de 100 millones de usuarios activos mensuales tendrían que presentar un informe anual sobre el valor de los datos de usuarios que recopian y cualquier acuerdo que tengan con terceros para esa información, de acuerdo con la propuesta DASHBOARD. También tendrían que revelar los tipos de datos recopilados, su valor y permitir que los usuarios eliminen todos o parte de sus datos. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) se encargaría de desarrollar las metodologías que calcularán el valor de los datos.

En una entrevista con Axios el sábado acerca de la propuesta, Warner se refirió específicamente a Facebook, diciendo que la red social es la que sabe más acerca de sus usuarios, más que el propio gobierno. Facebook ha estado en el ojo del huracán sobre la privacidad de los usuarios desde el escándalo de Cambridge Analytica del año pasado.

"Esperamos continuar nuestras conversaciones en curso con los patrocinadores del proyecto de ley", dijo un portavoz de Facebook en un correo electrónico el lunes.