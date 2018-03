Nueve casitas que podrían estar en la Tierra Media

HomeAway.com

Si has leído El señor de los anillos o El hobbit de J.R.R. Tolkien, o has visto las adaptaciones a la pantalla grande de Peter Jackson, existe la posibilidad de que te hayas imaginado cómo sería vivir en la Tierra Media.

Aunque ni tú ni yo podremos realmente vivir en La Comarca con otros hobbits, estas propiedades para vacacionar que están en HomeAway.com te dan una probadita de cómo se vería la Tierra Media en nuestro planeta. Desde los hermosos murales de La Comarca en Montana, pasando por una casa de hobbit inspirada en el hogar de Bilbo Bolsón en el sur de Francia, y hasta una moderna construcción de piedras creada en uno de los costados de una montaña en las islas griegas. Hay muchos lugares en el mundo en los que te puedes escapar a un pedacito de la Tierra Media.

The Hobbit: The Battle of the Five Armies se estrena este miércoles, 17 de diciembre en Estados Unidos. Si después de ver el final de la trilogía se te antoja visitar a Bilbo o Frodo, ya tienes buenas opciones para poder vacacionar como un verdadero hobbit.